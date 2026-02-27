Brandon Moreno vs Kavanagh: Horario, canal, cómo y dónde ver en vivo UFC México (UFC)

La emoción de la UFC regresa a México con una pelea que ha generado gran expectativa entre los aficionados a las artes marciales mixtas. El mexicano Brandon Moreno encabezará la cartelera ante el invicto británico Lone’er Kavanagh en una función que promete intensidad desde el primer asalto.

El combate forma parte de un evento de Ultimate Fighting Championship que tendrá como sede la Ciudad de México, escenario que se ha convertido en un punto clave para la empresa en Latinoamérica. La expectativa es alta, especialmente por el respaldo del público local hacia el excampeón mosca.

Horario de la pelea Brandon Moreno vs. Lone’er Kavanagh

La función está programada para el sábado 28 de febrero de 2026, con el arranque de la cartelera principal alrededor de las 19:00 horas, tiempo del centro de México. Desde ese momento comenzarán las peleas más esperadas de la noche.

Sin embargo, el turno de Brandon Moreno podría llegar aproximadamente a las 22:00 horas, dependiendo de la duración de los combates previos. Como suele ocurrir en este tipo de eventos, los horarios pueden ajustarse conforme avance la velada.

Dónde y cómo ver en vivo la UFC en México

La transmisión del evento será exclusiva vía streaming a través de Paramount+ en México. La plataforma se ha consolidado como la casa oficial de la UFC en el país, por lo que toda la cartelera estará disponible para sus suscriptores.

Es importante señalar que no habrá señal en televisión abierta ni en sistemas tradicionales de paga. Para seguir la pelea en vivo, los aficionados deberán contar con una suscripción activa a la plataforma digital y acceso a internet estable para disfrutar la función completa.

El regreso de Brandon Moreno al octágono en territorio nacional representa una oportunidad clave para reafirmar su lugar dentro de la división mosca. Con el respaldo del público mexicano y ante un rival invicto, la pelea promete convertirse en uno de los momentos deportivos más destacados del año en el país.