Diablos Rojos vence a Olmecas en extrainnings

Diablos Rojos Femenil mostró bateo en el momento preciso y venció a Olmecas de Tabasco en extrainnings, en el primer juego de la serie en el Estadio Alfredo Harp Helú, 2-3, para dejarlas tendidas en el terreno.

Con corredora fantasma, la mexicana Joselyn Hernández entró como bateadora emergente en la octava entrada para batear un hit que mandó a Marilyn Salas a la registradora para empatar el encuentro a dos carreras.

Ximena Guerrero también respondió con un hit por el jardín izquierdo, para que Joselyn acelerara desde primera hasta home, para dar la victoria a las escarlatas.

“Sabía que si la pelota pasaba el cuadro tenía que irme a home, no había otra forma”, dijo la mexicana a La Crónica de Hoy.

Con esta victoria las capitalinas se colocan con marca de 16-4, como líderes de la Liga Mexicana de Softbol (LMS).

BRILLANTE DUELO DE PITCHEO

La carrera de la quiniela se presentó en la apertura de la tercera, cuando Shaylan Whatman conectó hit cerca de la almohadilla de segunda y empujó a Marian Castro, quien se había embasado en bola ocupada.

A partir de entonces se dio un gran duelo de pitcheo entre Gobourne y Carley Hoover (Diablos), quienes dominaron desde el círculo central.

Donnie abandonó el círculo tras seis entradas, para que Dawn Bodrug llegara para la séptima.

EMPATE EN LA SÉPTIMA

Fue en el último inning cuando Ximena Guerrero se embasó por golpe, avanzó a segundo tras golpe a Magaly Zuñiga y anotó con hit de Leannelys Zayas, para mandar el encuentro a extrainnings.

Ya en la octava, Olmecas anotó con la corredora fantasma, para lo que parecía como el 2-1 definitivo, pero el cierre de las mexicanas de Diablos fue emocionante y oportuno, para darles el triunfo, pese a las ocho mujeres que habían dejado en base.

Este viernes se llevará a cabo el segundo de la serie, en el Harp Helú, en punto de las 19:00 horas.