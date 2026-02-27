El MAC-26 será el auto Cadillac que manejarán Sergio Pérez y Valtteri Bottas

El monoplaza con el que la escudería Cadillac hará su debut en la temporada 2026 de la Fórmula 1 se llamará MAC-26, mismo que conducirán los pilotos Sergio ‘Checo’ Pérez y Valtteri Bottas a partir del próximo fin de semana en el Gran Premio de Australia, primera fecha de la actual temporada.
El nombre oficial del auto lo dio a conocer este viernes la escudería Cadillac, primero de la firma americana en la Fórmula 1.
¿Por qué se llama MAC-26?
MAC-26, acrónimo de “Mario Andretti Cadillac 26”. Un nombre que rinde homenaje al campeón del mundo de Fórmula 1 de 1978 y miembro del consejo de administración de la estructura, padre de Michael Andretti, quien contribuyó en gran medida a poner en marcha el proyecto del equipo Cadillac.
“Nombrar nuestro primer chasis MAC-26 refleja el espíritu que Mario llevó a la Fórmula 1 y la convicción de que un equipo estadounidense pertenece a este escenario”, afirmó Dan Towriss, CEO de Cadillac Formula 1 Team.
Lucha intensa por la undécima escudería en la F1
Antes de que Cadillac fuera aceptado en la Fórmula 1, Andretti fue el abanderado de la ambición de crear una undécima escudería, pero se topó con numerosos obstáculos en el camino, empezando por la actitud abiertamente hostil de las otras 10 escuderías (por cuestión de las primas económicas) y el rechazo de la propia disciplina, que consideraba que la candidatura no era lo suficientemente prometedora.
Desde entonces, Andretti Cadillac se ha convertido simplemente en Cadillac, ya que la marca de General Motors encaja mucho mejor en el entorno de grandes marcas mundiales que busca el campeonato, y ahora está dirigida por Dan Towriss, aunque, en realidad, se basa en gran medida en los cimientos establecidos por Michael Andretti.
Andretti alegre por ver cumplir un sueño
- El gran impulsor del proyecto Mario Andretti añadió: “El automovilismo ha sido la alegría de mi vida. Es el máximo cumplido que el Cadillac Formula 1 Team vea esos años como significativos y dignos de ser registrados con este honor. Valoro la oportunidad que esto me brinda de tener un vínculo duradero con la F1 y agradezco sinceramente a todos los que continúan reconociendo mi papel en la historia de las carreras”.