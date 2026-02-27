El MAC-26 será el auto Cadillac que manejarán Sergio Pérez y Valtteri Bottas

Ya hay nombre oficial. El MAC-26 de la escudería Cadillac hará su debut en la sociedad de la Fórmula en la temporada 2026 que inicia en unos días en Australia. (@CadillacargF1_)

El monoplaza con el que la escudería Cadillac hará su debut en la temporada 2026 de la Fórmula 1 se llamará MAC-26, mismo que conducirán los pilotos Sergio ‘Checo’ Pérez y Valtteri Bottas a partir del próximo fin de semana en el Gran Premio de Australia, primera fecha de la actual temporada.

El nombre oficial del auto lo dio a conocer este viernes la escudería Cadillac, primero de la firma americana en la Fórmula 1.

¿Por qué se llama MAC-26?

MAC-26, acrónimo de “Mario Andretti Cadillac 26”. Un nombre que rinde homenaje al campeón del mundo de Fórmula 1 de 1978 y miembro del consejo de administración de la estructura, padre de Michael Andretti, quien contribuyó en gran medida a poner en marcha el proyecto del equipo Cadillac.

“Nombrar nuestro primer chasis MAC-26 refleja el espíritu que Mario llevó a la Fórmula 1 y la convicción de que un equipo estadounidense pertenece a este escenario”, afirmó Dan Towriss, CEO de Cadillac Formula 1 Team.

Lucha intensa por la undécima escudería en la F1

Abriendo caminos. Mario Andretti fue campeón de la Fórmula 1 en 1978. (Foto especia)

Antes de que Cadillac fuera aceptado en la Fórmula 1, Andretti fue el abanderado de la ambición de crear una undécima escudería, pero se topó con numerosos obstáculos en el camino, empezando por la actitud abiertamente hostil de las otras 10 escuderías (por cuestión de las primas económicas) y el rechazo de la propia disciplina, que consideraba que la candidatura no era lo suficientemente prometedora.

Desde entonces, Andretti Cadillac se ha convertido simplemente en Cadillac, ya que la marca de General Motors encaja mucho mejor en el entorno de grandes marcas mundiales que busca el campeonato, y ahora está dirigida por Dan Towriss, aunque, en realidad, se basa en gran medida en los cimientos establecidos por Michael Andretti.

Andretti alegre por ver cumplir un sueño