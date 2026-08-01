¿Fuera Gianni Infantino de la FIFA? Un directivo de Concacaf apunta a ser el nuevo dirigente

Gianni Infantino Gianni Infantino fue duramente criticado por intentar vender parte de la FIFA. (Mexsport)

Luego de que Gianni Infantino levantara polémica por querer realizar un negocio redondo con una empresa creada por FIFA, ahora, todo apunta a que saldría del organismo y ya hay un dirigente que apunta a ser el nuevo mandamás.

¿Por qué Gianni Infantino saldría de FIFA?

Recordemos que las filas de la FIFA se tensaron, luego de la controversia generada por la propuesta FIFA Forward Enterprise, donde Infantino quería vender el 20% de esta nueva filial para fusionar y comercializar los eventos de la organización.

Esto incluía los derechos de transmisión de la Copa del Mundo a fondos de inversión privados, además que ofrecían un incentivo millonario a cada federación.

Ante esto, diversas federaciones de Concacaf, la AFC y la UEFA se negaron, pero cabe señalar que la Liga MX tuvo una reunión donde discutieron la posibilidad de aceptar la propuesta de Infantino.

Un total de 96 federaciones, 41 de Concacaf y 55 de la UEFA se negaron a votar a favor de la propuesta de Infantino, por lo que la FIFA confirmó que ahí terminaba el polémico proyecto.

“Tras escuchar atentamente todas las opiniones, ha quedado claro que el proyecto ha creado divisiones de tal naturaleza que ya no redundan en beneficio del objetivo planteado. Nuestro propósito siempre ha sido unirnos y mejorar; en consecuencia, esta propuesta no seguirá adelante”, afirmó Infantino en un comunicado emitido este viernes.

¿Quién reemplazaría a Gianni Infantino en la FIFA?

Pero ahora, no sólo dijeron no a la propuesta de Gianni Infantino, sino también, se buscaría reemplazar la imagen de Infantino, la cual está por los suelos y hasta se vislumbra que podría ser la peor gestión de FIFA en su historia.

Así también, el presidente de la Concacaf, Victor Montagliani sería una opción para disputar la dirigencia de la FIFA en las próximas elecciones, según talkSPORT,

Así, el dirigente canadiense evalúa formalizar su inscripción, por lo que enfrentaría a Gianni Infantino en las votaciones o entraría de lleno si el actual mandamás dimitiera por la presión de las demás federaciones.

A pesar de esto, Montagliani tiene en la mira la reelección en la Concacaf, pero entraría de lleno a la contienda por FIFA en caso de que sienta el apoyo de las demás federaciones.