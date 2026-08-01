¿Giovani Dos Santos regresa al futbol? Así lo anuncia la Selección Mexicana

Gio Dos Santos Gio Dos Santos no era parte del videojuego desde el FIFA 2021. (Mexsport)

Giovani Dos Santos es un viejo conocido del futbol, desde hace tiempo no se le ve pisando una cancha, pero hoy, la Selección Mexicana anunció su regreso en un posteo.

¿Giovani Dos Santos regresa al futbol nacional?

De esta forma, la Selección Mexicana hizo el anuncio de un regreso inesperado del mexicano rumbo al 2027, por lo que el retorno de Giovani Dos Santos es un hecho, pero no es de forma presencial en una cancha.

Pero no sólo será Gio, sino también Jona Dos Santos, quienes serán parte de la nueva entrega de la franquicia de videojuegos EA Sports FC 2027, donde el mayor de ellos estará disponible en la modalidad de salón de FUT de la versión Ultimate.

“Hay regresos que se sienten diferentes. Giovani dos Santos llega al Salón de FUT. Reserva Ya EA SPORTS FC 27 Ultimate Plus Edition”, destaca el posteo del Tri con la portada del videojuego con la imagen del atacante con ¡Volvió Giovani DOS SANTOS!”, dice el posteo.

Recordemos que Gio Dos Santos no era parte del videojuego desde el FIFA 2021, cuando la franquicia contaba con la licencia del organismo y ahora estará disponible en el ‘Salón de Fut’, por lo que llega como un jugador leyenda.

Hay regresos que se sienten diferentes. 🇲🇽✨



Giovani dos Santos llega al Salón de FUT™. Reserva Ya EA SPORTS FC™ 27 Ultimate Plus Edition. pic.twitter.com/78wyyuHFYZ — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 31, 2026

¿Por qué regresa Giovani Dos Santos al EA Sports FC 2027?

El regreso de Gio Dos Santos sucede gracias a que Electronic Arts recuperó los derechos de la Primera División de México, además que EA Sports y la Liga MX tienen un nuevo acuerdo.

En esta nueva versión aparecerán los 18 equipos oficiales de la Liga MX, América, Chivas, Cruz Azul, Pumas, Tigres y Monterrey serán los equipos que cuenten con sus jerseys nuevos.

En el Ultimate Team y Modo Carrera podrás fichar a tus estrellas favoritas del futbol mexicano para armar tu plantilla, pero también podrás dirigir a tu club local hacia la gloria continental.

El Estadio Azteca también aparece remodelado y EA Sports FC 27 presentará un modo de mundo abierto totalmente nuevo llamado ‘The Grounds’.