Querétaro vs Tigres EN VIVO: horario, dónde ver y pronóstico del partido de la Jornada 3 del Apertura 2026

Partido Querétaro vs Tigres EN VIVO hoy 1 de agosto 2026 Foto: La Crónica

La actividad del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX continúa con una Jornada 3 que promete partidos de alta intensidad y resultados que podrían comenzar a marcar el rumbo de varios equipos en la tabla general.

Con apenas unas semanas de competencia, cada punto adquiere un valor importante tanto para los clubes que buscan consolidarse entre los primeros lugares como para aquellos que intentan corregir el rumbo tras un inicio irregular.

En ese contexto, uno de los encuentros más atractivos del fin de semana será el que protagonizarán Querétaro y Tigres, dos escuadras con objetivos distintos pero con la necesidad de sumar unidades en un torneo que apenas comienza.

¿Cuándo, dónde y a qué hora juega Querétaro vs Tigres?

El partido entre Querétaro y Tigres, correspondiente a la Jornada 3 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, se disputará este sábado 1 de agosto en el Estadio La Corregidora, casa de los Gallos Blancos en punto de las 17:00 horas.

¿Dónde ver EN VIVO el Querétaro vs Tigres? Canales de TV y streaming

Los aficionados podrán seguir el encuentro tanto por televisión como mediante plataformas digitales.

Transmisión en México

TV de paga: FOX Sports

FOX Sports Streaming: FOX One

Pronóstico de Querétaro vs Tigres: ¿Quién es favorito para ganar?

En el papel, Tigres parte como favorito gracias a la profundidad de su plantilla y la experiencia de varios de sus futbolistas, además de mantenerse como uno de los equipos que habitualmente pelea por los primeros puestos del fútbol mexicano.

Querétaro, por su parte, buscará aprovechar el respaldo de su afición y la localía para competir de tú a tú ante uno de los planteles más competitivos del torneo.

Pronóstico

Gana Tigres: 55%

55% Empate: 27%

27% Gana Querétaro: 18%

Marcador probable: Querétaro 1-2 Tigres.

Posibles alineaciones de Querétaro y Tigres

Querétaro

Portero: Guillermo Allison

Defensas: Bayron Duarte, Diego Reyes, Lucas Abascia y Daniel Parra

Mediocampistas: Juan Cazares, Carlos Adriano, Santiago Homenchenko y Jhojan Julio

Delanteros: Mateo Coronel y Alí Ávila

Tigres

Portero: Nahuel Guzmán

Defensas: Vladimir Loroña, Jesús Ángel Garza, Rafael Guerrero y Jesús Angulo

Mediocampistas: César Araújo, Marcelo Flores, Juan Brunetta y Ozziel Herrera

Delanteros: Jonathan Herrera y Rodrigo Aguirre

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¿Cuáles son los próximos partidos de Querétaro?

FC Dallas vs. Querétaro (Leagues Cup) - 5 de agosto

- 5 de agosto Seattle vs. Querétaro (Leagues Cup) - 9 de agosto

- 9 de agosto LAFC vs. Querétaro (Leagues Cup) - 12 de agosto

- 12 de agosto Pumas vs. Querétaro (AP 2026) - 16 de agosto

- 16 de agosto Querétaro vs. Toluca (AP 2026) - 22 de agosto

¿Cuáles son los próximos partidos de Tigres?

Tigres vs. Real Salt Lake (Leagues Cup) - 4 de agosto

- 4 de agosto Tigres vs. Minnesota (Leagues Cup) - 7 de agosto

- 7 de agosto Tigres vs. Whitecaps (Leagues Cup) - 11 de agosto

- 11 de agosto Atlas vs. Tigres (AP 2026) - 15 de agosto

- 15 de agosto Tigres vs. Atlante (AP 2026) - 21 de agosto







