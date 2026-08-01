Atlas vs Monterrey HOY: horario, dónde ver EN VIVO y pronóstico del partido de la Jornada 3 del Apertura 2026

Atlas recibe a Monterrey en el Estadio Jalisco Foto: La Crónica

El Torneo Apertura 2026 de la Liga MX empieza a entrar en una etapa en la que cada punto cobra mayor importancia. Aunque el campeonato apenas comienza, la Jornada 3 representa una oportunidad para que los clubes consoliden sus proyectos deportivos, corrijan errores de los encuentros anteriores.

Uno de los compromisos que genera mayor expectativa durante esta fecha es el duelo entre Atlas y Monterrey, dos instituciones con planteles competitivos y objetivos distintos en el Apertura 2026. Mientras los Rojinegros buscan aprovechar la localía para sumar puntos importantes, los Rayados intentarán confirmar su candidatura al título con una victoria fuera de casa.

A continuación te compartimos todos los detalles del partido, desde el horario y la transmisión hasta el pronóstico y las posibles alineaciones.

¿Cuándo, dónde y a qué hora juega Atlas vs Monterrey por la Jornada 3 del Apertura 2026?

Atlas recibirá a Monterrey este sábado 1 de agosto de 2026 en actividad correspondiente a la Jornada 3 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

El encuentro se disputará en el Estadio Jalisco en punto de las 19:00 horas.

¿Dónde ver EN VIVO Atlas vs Monterrey? Canales de TV y plataformas de streaming

Los aficionados podrán seguir todas las acciones del encuentro mediante distintas opciones de televisión y plataformas digitales.

Transmisión del partido

Canal de televisión: Canal 5

Canal 5 TV de paga: TUDN

TUDN Streaming: ViX Premium

Pronóstico Atlas vs Monterrey: ¿quién llega como favorito?

Basado en los últimos encuentros de cada equipo, le preguntamos a la IA cuál es el pronóstico probable para este partido y esto fue lo que nos dijo:

Pronóstico

Victoria de Monterrey: 48%

48% Empate: 30%

30% Victoria de Atlas: 22%

Marcador probable

Atlas 1-2 Monterrey

Se espera un encuentro dinámico, con oportunidades para ambos equipos y un cierre intenso durante los últimos minutos.

Posibles alineaciones de Atlas y Monterrey

Atlas

Camilo Vargas; Gustavo Ferrareis, Manuel Capasso, Edgar Zaldívar, Milton Valenzuela; Duk, Rodrigo Schlegel, Sergio Hernández, Ryan Mmaee; Alfonso González y Aldo Rocha.

DT: Hernán Crespo.

Monterrey

Luis Cárdenas; Ricardo Chávez, Daniel Aceves, Carlos Salcedo, Gerardo Arteaga; Jorge Rodríguez, Óliver Torres; Luca Orellano, Jesús Corona, Lucas Ocampos; Diego Rossi.

DT: Matías Almeyda.