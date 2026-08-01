Osmar Olvera se convierte en triple campeón de los JCC Santo Domingo 2026

Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Osmar Olvera hizo valer su condición de campeón mundial y arrasó con todos los oros a su disposición en la justa centroamericana 2026. (Rodrigo Sura/EFE)

Osmar Olvera se convirtió en triple campeón de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, al ganar este sábado la medalla de oro en el trampolín de 3m, prueba en la que le acompañó en el podio de tercer lugar su compañero y amigo Juan Celaya.

Olvera, subcampeón olímpico en París 2024 junto a Celaya, y campeón mundial en Singapur 2025 en la misma prueba que ganó hoy, sumó esta medalla de primer lugar a las obtenidas en el trampolín de 1m y a la de trampolín 3m sincronizados con lo que cumplió como el gran favorito del trampolín masculino en la justa centroamericana.

Hasta el momento, los clavadistas de México encabezados por Olvera se han llevado seis de los seis oros a repartir en espera de seguir la misma dirección este domingo cuando caiga el telón de los clavados en Santo Domingo 2026.

Saca la casta mundialista y olímpica

En la competencia del día se dio una asombrosa batalla entre el colombiano Luis Felipe Uribe y Osmar Olvera durante las primeras cinco rondas de ejecuciones, pero fue en la última cuando el mexicano demostró su calidad de porque es campeón mundial y el mejor del continente y triunfó al sumar 535.50 unidades.

El colombiano se quedó con la medalla de plata y 503.90 unidades, mientras Celaya con el bronce al sumar 458.05 puntos.

Este domingo se disputa la última ronda de clavados con las finales de: plataforma 10m sincronizados masculino con la participación de: Randal Willars y Emilio Trevino, trampolín 3m femenil con Rut Páez (que también buscará el triple oro de JCC) y Zyanya Parra y por último la final de plataforma 10 masculino con Randal Willard y Emilio Treviño. Ambos jovencitos tendrán doble jornada competitiva.

Restan tres oros en disputa

En general restan tres medallas de oro por disputarse, el objetivo de los clavadistas mexicanos es arrasar con todo para iniciar con pie firme el ciclo olímpico que culminará en Los Ángeles 2028.