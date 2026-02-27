FC Juárez vs Atlas: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la Liga MX

El FC Juárez recibe al Atlas en un partido correspondiente a la Jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga MX, un encuentro importante para ambos equipos en la lucha por escalar posiciones en la tabla.

El conjunto fronterizo buscará hacerse fuerte en casa, mientras que los rojinegros intentarán sumar puntos como visitantes para mantenerse en zona competitiva rumbo a la recta final del torneo.

¿Cuándo y a qué hora se juega FC Juárez vs Atlas?

El partido se disputará este viernes 27 de febrero de 2026, en punto de las 21:00 horas, tiempo del centro de México. El escenario será el Estadio Olímpico Benito Juárez, casa de los Bravos.

¿En qué canal ver el partido en vivo?

El encuentro podrá verse en México a través de:

Televisión abierta: Azteca 7

TV de paga: FOX / FOX One

¿Dónde ver FC Juárez vs Atlas online?

Para quienes prefieran seguir el duelo por internet, el partido estará disponible vía streaming en FOX One, además del minuto a minuto en plataformas deportivas especializadas.

El choque entre Bravos y Zorros promete intensidad, ya que ambos equipos necesitan sumar puntos para no rezagarse en el Clausura 2026.