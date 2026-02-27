La Copa del Mundo de la FIFA ya está en México: estas son las fechas y sedes del Tour del Trofeo en nuestro país

Tour Trofeo del Mundial 2026 El Trofeo Original de la Copa Mundial FIFA 2026 llegó a tierras mexicanas para emprender su tour por el país.

El Trofeo de la Copa del Mundo FIFA 2026 llegó a México para emprender su recorrido en diversas sedes del país, con el propósito de que los aficionados y aficionadas tengan la oportunidad de ver el trofeo original antes del torneo.

Esta gira global, que lleva por nombre FIFA World Cup Trophy Tour, está organizada por la FIFA, organismo rector mundial del fútbol, y el conglomerado Coca-Cola, cuyo recorrido internacional de esta edición del torneo comenzó en Raid, Arabia Saudita, el 3 de enero de 2026.

¿Cuándo y en qué sedes de México estará el Trofeo original del Mundial FIFA 2026?

La gira del Trofeo de la Copa del Mundo 2026 comenzará su recorrido por Norteamérica en México, donde visitará diversas sedes la mayor parte del mes de marzo antes de partir hacia Estados Unidos y Canadá.

Señoras y señores, la Copa del Mundo acaba de llegar a México... 🤩 ⚽ 🇲🇽 pic.twitter.com/5i74M9voc6 — ESPN.com.mx (@ESPNmx) February 27, 2026

Esta mañana, ESPN anunció que el trofeo original arribó al terreno mexicano para emprender el ansiado camino que recorrerá ciudades clave del país para acercar a los aficionados y aficionadas del deporte a este símbolo mundial de fútbol.

Las sedes y fechas programadas para el FIFA World Cup Trophy Tour en México son las siguientes:

Guadalajara: 28 de febrero al 2 de marzo.

28 de febrero al 2 de marzo. León: 4 y 5 de marzo.

4 y 5 de marzo. Veracruz: 6 y 7 de marzo.

6 y 7 de marzo. Chihuahua: 9 y 10 de marzo.

9 y 10 de marzo. Querétaro: 11 y 12 de marzo.

11 y 12 de marzo. Monterrey: 14 al 17 de marzo.

14 al 17 de marzo. Puebla: 18 y 19 de marzo.

18 y 19 de marzo. Mérida: 21 y 22 de marzo.

Una vez finalizada la gira en México, el trofeo original del Mundial FIFA 2026 viajará a Estados Unidos y Canadá, volviendo a la Ciudad de México del 5 al 8 de junio, previo a la inauguración de la máxima fiesta de fútbol que se llevará a cabo en el Estadio Banorte.

¿Necesitas comprar entradas para ver el Trofeo original del Mundial 2026 en México?

El galardón que se exhibe y ha arribado a México este viernes 27 de febrero, es el trofeo original de la competencia internacional de fútbol más importante en la historia del deporte, cuyo material de oro sólido de 28 quilates y base de malaquita tiene un valor aproximado de $300 mil dólares, mas su valor histórico y simbólico incrementa el costo a $20 millones de dólares.

Debido a ello, el FIFA World Cup Trophy Tour sí requiere de la compra de entradas a cada una de las sedes que visitará en México, sin embargo, los boletos para Monterrey y Guadalajara están agotados.

De acuerdo con el portal oficial del tour, las sedes que aún cuentan con disponibilidad de entradas para la exhibición del trofeo, son: