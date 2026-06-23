¿Va por TV abierta Panamá vs Croacia? Horario, canal, cómo y dónde ver en vivo el Mundial

La presión está al máximo en la Fase de Grupos de la Copa del Mundo 2026. Este martes 23 de junio, la selección de Panamá se enfrentará cara a cara contra Croacia en un duelo crucial para el Grupo L; por ello, te presentamos el horario oficial de transmisión, las opciones para seguirlo en vivo y la respuesta a la gran duda de los aficionados: ¿se transmitirá este encuentro a través de la televisión abierta en México?
¿A qué hora juega Panamá vs. Croacia hoy en México?
El silbatazo inicial de este encuentro está programado para este martes 23 de junio de 2026. El balón rodará en el Estadio Toronto en Canadá esta misma tarde. El partido está programado para iniciar a las 17:00 horas (tiempo del centro de México).
- Día: Martes 23 de junio de 2026
- Hora: 17:00 horas (Tiempo del Centro de México)
- Sede: Estadio de Toronto (BMO Field - Ontario, Canadá)
¿Dónde ver el partido Panamá vs. Croacia EN VIVO en México?
A diferencia de otros encuentros de la justa mundialista, este encuentro del Grupo L no contará con transmisión por televisión abierta en territorio mexicano. Las opciones para seguir la transmisión en directo es la siguiente:
- Streaming online: ViX Premium (a través del Plan Mundial), plataforma que cuenta con los derechos exclusivos de transmisión para este partido en smartphones, tablets y Smart TVs dentro de México.
¿Por qué el partido entre Panamá y Croacia no se transmitirá en Tv abierta en México?
El juego entre los canaleros y los balcánicos no se podrá transmitir por televisión abierta en México, debido a que ninguno de los canales cuenta con los derechos de transmisión para este partido. Los aficionados que deseen seguir las acciones en directo solo podrán verlo a través de la plataforma de pago de ViX Premium.