Liga MX: partidos, fechas y horarios de la Jornada 8 | Clausura 2026

La primera mitad de la fase regular del torneo de Liga MX termina este fin de semana con grandes emociones por delante. El partido estelar será entre las Chivas, quienes lideran la tabla general y Toluca, actual bicampeón del certamen. Además, América y Tigres tendrán otro de los duelos atractivos con ambos buscando llegar a la parte general de la clasificación y recuperar el nivel que los llevó a sus respectivas finales que diputaron en 2025.

Partidos fechas y horarios de la Liga MX | Clausura 2026, Jornada 8

Liga MX | Jornada 8, Clausura 2026 Así se disputarán los partidos de la octava jornada de la fase regular del torneo.

Querétaro vs Santos Laguna | viernes 27 de febrero (19:00 horas)

Después del partido de la Selección Mexicana a media semana, el futbol regresa a La Corregidora con el duelo entre Gallos y Santos Laguna. El equipo de Esteban González ha marchado en la irregularidad y no ha conseguido ligar triunfos consecutivos este torneo. En frente, se medirán a los ‘Guerreros’, que son el único equipo que todavía no gana este torneo y se mantiene en el último lugar de la clasificación general con la defensa más goleada hasta el momento.

Mazatlán vs Pachuca | viernes 27 de febrero (19:00 horas)

Al mismo tiempo, Mazatlán estará recibiendo a los Tuzos en casa. ‘los ‘Cañoneros’ se mantienen como los últimos de la tabla de cociente en lo que parece ser su gira del adiós de la primera división ante la fuera posibilidad de volver a pagar la multa más grande para evitar el descenso. Pachuca viene al alza con tres victorias de forma consecutiva y ahora podrían aspirar a meterse dentro de los tres mejores de la clasificación general.

FC Juárez vs Atlas | viernes 27 de febrero (21:00 horas)

Posteriormente, tendremos una doble jornada fronteriza que comienza en Ciudad Juárez. Los ‘Bravos’ estarán buscando su primera victoria en casa luego de tres derrotas consecutivas en esta condición. Por su parte, Atlas quiere seguir escalando lugares en la clasificación general con tres puntos que podrían ser cruciales de cara a la segunda mitad de la campaña regular.

Tijuana vs Pumas | viernes 27 de febrero (21:06 horas)

Cerrando la noche de viernes futbolero, Tijuana estará recibiendo a Pumas en la cancha del Estadio Caliente. Los Xolos han sufrido con la ausencia de su joven estrella, Gilberto Mora, quien se mantiene fuera a causa de molestias físicas y que busca llegar sano a la Copa del Mundo. Por su parte, Universidad Nacional defiende su invicto siendo uno de los dos equipos que todavía no conoce la derrota este semestre. Los auriazules podrían saltar de forma provisional al liderato general con una victoria esta noche, lo que podría afianzar a Efraín Juárez como entrenador después de varias semanas de incertidumbre.

Atlético de San Luis vs Puebla | sábado 28 de febrero (17:00 horas)

Las acciones sabatinas comienzan en el Alfonso Lastras. Los potosinos se encuentran en la parte media de la clasificación y necesitan sumar tres puntos que los acerquen a posiciones de liguilla. Su rival será el Puebla, quien no gana desde la jornada 2 cuando se impuso a Mazatlán en el Estadio Cuauhtémoc.

Toluca vs Chivas | sábado 28 de febrero (17:00 horas)

En uno de los partidos estelares, tendremos duelo de líder general contra bicampeón. Los ‘Diablos’ siguen batallando para ser el equipo que fueron el año pasado con una de las ofensivas más brillantes. A pesar de esto, se mantienen invictos y persiguiendo la parte alta. Por su parte, las Chivas siguen en solitario dentro del primer puesto a pesar de sufrir una derrota ante Cruz Azul. Ahora, quieren demostrar que siguen siendo el equipo a vencer de este semestre en el futbol mexicano y pelear por el título.

Monterrey vs Cruz Azul | sábado 28 de febrero (19:05 horas)

Rayados se está convirtiendo en una de las decepciones de este torneo, pues a pesar de su millonaria plantilla, los regiomontanos no han podido consolidarse como un contendiente. Ahora, necesitan repuntar en la segunda parte del torneo y este fin de semana tendrán la oportunidad en casa para darle una alegría a su afición. Por su parte, Cruz Azul suma seis partidos consecutivos sin perder y es el perseguidor más cercano de las Chivas. El equipo de Nicolás Larcamón quiere ir por el título que se les ha escapado en torneos recientes.

León vs Necaxa | sábado 28 de febrero (19:06 horas)

‘La Fiera’ cortó su mala racha la semana pasada tras imponerse a Santos Laguna. Ahora, necesita un segundo triunfo de forma consecutiva para tratar de levantar el buen momento, algo que han buscado desde la temporada pasada. Mientras tanto, los Rayos han mostrado su mejor cara como visitantes, ganando dos de sus tres partidos que han jugado fuera de Aguascalientes.

América vs Tigres | sábado 28 de febrero (21:10)

Por último, América y Tigres disputan el horario estelar de esta octava fecha. Los últimos dos subcampeones del futbol mexicano se enfrentan en un duelo de altas emociones. América sigue buscando ser aquel club tricampeón bajo el mando de Andre Jardine. De forma similar, los dirigidos por Guido Pizarro siguen sin alcanzar el nivel que tuvieron el Clausura 2025 y que los llevó a la gran final, pero un triunfo en CDMX les podría dar el golpe anímico que necesitan.