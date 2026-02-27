Mazatlán vs Pachuca: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la Liga MX

Mazatlán FC recibe a Pachuca en un partido correspondiente a la Jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga MX, un enfrentamiento importante para las aspiraciones de ambos conjuntos en el torneo.

¿Cuándo y a qué hora es el Mazatlán vs Pachuca?

El encuentro se disputará el viernes 27 de febrero de 2026, con inicio programado a las 19:00 horas (tiempo del centro de México). El partido se jugará en el Estadio El Encanto, casa del conjunto sinaloense.

¿En qué canal pasan el Mazatlán vs Pachuca?

La transmisión del partido será la siguiente:

Televisión abierta: Azteca 7

Televisión de paga: FOX One

¿Cómo y dónde ver el partido en vivo online?

El duelo podrá seguirse en streaming a través de la plataforma digital de FOX One, disponible para usuarios con suscripción activa. También se podrá acceder mediante las aplicaciones oficiales de las televisoras que cuentan con los derechos de transmisión.

Contexto del partido

El Mazatlán FC buscará aprovechar su condición de local para sumar puntos y escalar posiciones en la tabla general, mientras que el Club de Fútbol Pachuca intentará mantenerse en la parte alta del Clausura 2026.