Tiger Woods está de regreso en Florida tras su rehabilitación en Suiza

Woods en el foco de atención. Tiger Woods es un misterio desde su último accidente automovilístico en Jupiter Island, Florida. (Foto especialñ)

Tiger Woods regresó a Florida el miércoles por la tarde tras pasar poco más de un mes en un centro de rehabilitación en Suiza, luego de su arresto el pasado marzo, según reporte de TMZ, que publicó fotos de Woods bajando de un jet privado en el Aeropuerto Internacional de Palm Beach.

El californiano de 50 años, fue acusado de conducir bajo los efectos del alcohol tras un accidente con vuelco el 27 de marzo cerca de su casa en Jupiter Island, Florida. Su caso captó rápidamente la atención internacional debido al historial reciente y a las lesiones físicas que ha enfrentado en los últimos años.

El ganador de 15 Majors optó por ir al extranjero el pasado 3 de abril para recibir tratamiento, argumentando ante un juez que temía no poder obtener ayuda privada en Estados Unidos. Tras poco más de un mes en Europa, Woods está de regreso.

A principios de esta semana, un juez de Florida ordenó que se entregaran los registros de recetas médicas de Woods a la fiscalía como parte del caso relacionado con conducir bajo los efectos del alcohol, tal información no se hará pública.

La situación legal de Woods aún está lejos de resolverse. También se ignora si volverá a Suiza a continuar con su rehabilitación, ya que familiares cercanos a él habían informado que su tratamiento era de tres meses.

Tiger no juega como golfista profesional desde junio del 2024. El próximo mes se llevará a cabo el US Open, tercer torneo grande y se duda que compita.