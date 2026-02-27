Octavos de final de la Concachampions: fechas y horarios de los partidos de equipos mexicanos

Octavos de final de la Concachampions 2026: fechas y horarios de todos los partidos (Agencia EFE)

La Copa de Campeones de la CONCACAF 2026, conocida como Concachampions, entra en su fase de octavos de final con un calendario definido para marzo, etapa clave en la carrera por el título. Tras la primera ronda, 16 equipos avanzaron a la eliminatoria, que se disputará a ida y vuelta para definir a los ocho clasificados a cuartos de final.

La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol confirmó que los partidos de ida se jugarán del 10 al 12 de marzo de 2026, mientras que la vuelta será del 17 al 19 del mismo mes, con transmisión a través de las plataformas y canales con derechos en México.

Participación y fechas de los equipos mexicanos en octavos

Los equipos mexicanos tendrán un papel protagónico en los octavos de final de la Concachampions 2026, con series de alto impacto tanto en casa como en el extranjero.

El Club América abrirá su eliminatoria ante Philadelphia Union el 10 de marzo a las 19:00 horas (tiempo del Centro de México) y definirá la serie el 18 de marzo a las 19:00 horas en el Estadio Ciudad de los Deportes, en la Ciudad de México.

Monterrey vs. Cruz Azul protagonizarán uno de los duelos más atractivos: la ida será el 10 de marzo a las 19:00 horas (tiempo del Centro de México) en Monterrey, mientras que la vuelta se jugará el 17 de marzo a las 21:00 horas en Puebla.

Deportivo Toluca FC enfrentará a San Diego FC el 11 de marzo a las 21:30 horas (tiempo del Centro de México) en el primer capítulo, y cerrará la serie el 18 de marzo a las 21:00 horas en el Estadio Nemesio Díez.

Tigres UANL iniciará su llave ante FC Cincinnati el 12 de marzo a las 18:00 horas (tiempo del Centro de México), con el duelo definitivo programado para el 19 de marzo a las 19:00 horas (tiempo del Centro de México) en el Estadio Universitario.

Esta fase será clave para los clubes mexicanos, en una edición 2026 que promete intensidad y eliminatorias cerradas desde el arranque.

Octavos de final de la Concachampions: Fechas y horarios de todos los partidos

A continuación, te presentamos el calendario completo de los octavos de final de la Concachampions 2026 con sus fechas y horarios oficiales; todos los encuentros están compartidos en horario del tiempo del Centro de México:

Partidos de ida

Martes 10 de marzo

• Philadelphia Union vs. Club América — 19:00 horas

• CF Monterrey vs. Cruz Azul — 19:00 horas

• LAFC vs. LD Alajuelense — 21:00 horas

Miércoles 11 de marzo

• Nashville SC vs. Inter Miami CF — 17:30 horas

• LA Galaxy vs. Mount Pleasant FA — 19:30 horas

• San Diego FC vs. Deportivo Toluca FC — 21:30 horas

Jueves 12 de marzo

• FC Cincinnati vs. Tigres UANL — 18:00 horas

• Vancouver Whitecaps FC vs. Seattle Sounders — 20:00 horas

Partidos de vuelta

Martes 17 de marzo

• LD Alajuelense vs. LAFC — 19:00 horas

• Cruz Azul vs. CF Monterrey — 21:00 horas

Miércoles 18 de marzo

• Inter Miami CF vs. Nashville SC — 17:00 horas

• Club América vs. Philadelphia Union — 19:00 horas

• Deportivo Toluca FC vs. San Diego FC — 21:00 horas

• Seattle Sounders FC vs. Vancouver Whitecaps FC — 21:00 horas

Jueves 19 de marzo

• Mount Pleasant FA vs. LA Galaxy — 17:00 horas

• Tigres UANL vs. FC Cincinnati — 19:00 horas

Estos encuentros definirán a los ocho equipos que avanzarán a cuartos de final, programados para disputarse en abril, con la mira puesta en la final única del 30 de mayo de 2026.