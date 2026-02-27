Regina Tarín vs Ernesta Kareckaite: fecha, horario y transmisión de la peleadora mexicana en UFC

Debut de Regina Tarín en UFC La peleadora mexicana y campeona de MMA en la promoción Budo Sento Championship 2023, tendrá su debut en UFC contra Ernesta Kareckaite, atleta de artes marciales mixtas de nacionalidad lituana.

La mexicana Regina Tarín, de sólo veintiún años de edad, debutará en UFC, la organización de artes marciales mixtas más grande del mundo, enfrentándose a la lituana Ernesta Kareckaite en terreno mexicano, ya que el enfrentamiento se llevará a cabo en la Arena de la Ciudad de México.

La adición de Regina a la cartelera estelar del UFC México se presentó después de que la argentina Sofía Montenegro se retirara del evento a tan sólo unos días de su realización.

¿Cuándo, dónde y a qué hora será la pelea Regina Tarín vs Ernesta Kareckaite?

México será la sede del debut de Regina Tarín en UFC, teniendo por escenario la Arena de la Ciudad de México con un enfrentamiento programado para el sábado 28 de febrero del año presente, así es, ¡mañana será el ansiado combate!

“Voy a darlo todo, estoy lista y es mi momento”, compartió Tarín con sus seguidores y seguidoras a través de su cuenta oficial en Instagram, publicación que no tardó en recibir el apoyo de cientos de mexicanos y mexicanas brindando a la joven peleadora sus buenos deseos.

El tiempo programado de inicio para el enfrentamiento será a las 16:00 horas del sábado, el cual ocurrirá durante la jornada preliminar como un combate que entregará al público fanático de las artes marciales mixtas la primera probada del evento.

Regina Tarín vs Ernesta Kareckaite: dónde ver la transmisión en vivo

El combate se pactó a un peso acordado de 130 libras, permitiendo a Tarín un debut inolvidable dado que subirá al octágono más prestigioso de las artes marciales mixtas en tierras mexicanas.

130 lbs para la debutante mexicana Regina Tarín 🇲🇽#UFCMexico | Sáb 28 de febrero | En vivo por @pplusdeportes pic.twitter.com/MozE39QSmK — UFC Español (@UFCEspanol) February 27, 2026

Regina Tarín, conocida por su apodos “Kill Bill”, fue campeona de MMA en la promoción Budo Sento Championship 2023 y acumula 7 peleas y 7 victorias en su trayectoria, cuatro de ellas por nocaut, dos por sumisión y una por decisión.

Por otra parte, su contrincante lituana Ernesta Kareckaite cuenta con un récord de 6-1-1 y ha competido previamente en la promoción a sus 27 años de edad.

Este importante combate en la carrera de la peleadora mexicana será transmitido a través de las señales oficiales que emiten eventos de la UFC en el país, plataformas digitales autorizadas y canales de suscripción como ESPN.