Tijuana vs Pumas: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo el partido de la Liga MX

Tijuana vs Pumas Club Universidad Nacional visita a Xolos en el Estadio Caliente (Crónica Digital)

Tijuana y Pumas protagonizan este viernes 27 de febrero uno de los partidos más interesantes de la jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga MX. A continuación, te presentamos todos los detalles del juego de hoy en el Estadio Caliente: horario y dónde ver en vivo.

El conjunto fronterizo busca reencontrarse con la victoria ante su afición, mientras el Club Universidad Nacional llega con paso firme y el objetivo de mantener su invicto en el presente torneo de la primera división el futbol mexicano.

Previa y pronóstico Tijuana vs Pumas | Partido de la jornada 8 del Clausura 2026

El Estadio Caliente será escenario de un enfrentamiento que pone frente a frente dos realidades opuestas. El equipo dirigido por Sebastián Abreu acumula cinco jornadas sin triunfo y permanece en la zona media de la clasificación con ocho puntos y con la baja de su estrella Gilberto Mora.

La escuadra fronteriza convirtió su estadio en una plaza difícil, con 16 partidos sin conocer la derrota, aunque todos sus partidos en casa en la actual temporada han sido empates.

El conjunto universitario, bajo la conducción de Efraín Juárez, vive un momento distinto. Ocupa el tercer lugar con 15 unidades, producto de cuatro victorias y tres empates, además de presumir una ofensiva efectiva con 14 goles anotados y una defensa sólida con seis tantos recibidos. Un nuevo triunfo lo colocaría en la pelea directa por el liderato.

El historial reciente refleja una rivalidad equilibrada con resultados alternados en los últimos torneos. Sin embargo, en el Apertura 2025 Pumas propinó una goleada a Xolos en CU.

El pronóstico anticipa un duelo intenso, con ligera ventaja para Pumas por su momento competitivo, aunque la localía mantiene a Xolos como un rival incómodo, por lo que se perfila un empate en la frontera.

¿A qué hora juegan Tijuana vs Pumas hoy?

El partido entre Tijuana y Pumas se disputa este viernes 27 de febrero de 2026 en el Estadio Caliente, en Baja California.El silbatazo inicial está programado a las 21:06 horas, tiempo del centro de México.

Transmisión en vivo: ¿En qué canal pasan el partido Tijuana vs Pumas?

La transmisión del encuentro estará disponible en televisión a través de FOX, además de la opción en streaming mediante FOX One y FOX+. El partido en vivo no se podrá ver en TV abierta ni gratis.

Alineaciones probables Tijuana vs Pumas

Tijuana podría alinear con José Rodríguez en la portería; Rafael Fernández, Unai Bilbao, Jackson Porozo y Pablo Ortíz en defensa; Iván Tona, Kevin Castañeda, Ramiro Árciga y José Rivero en el mediocampo; Mourad Daoudi y Adonis Preciado en el ataque.

Pumas saldría con Keylor Navas como guardameta; Rodrigo López, Nathan Silva, Ángel Azuaje y Álvaro Angulo en la zaga; Pedro Vite, Adalberto Carrasquilla y Alan Medina en la zona media; Jordan Carrillo, Robert Morales y Juninho Vieira en ofensiva.