WWE Elimination Chamber 2026: cartelera, horario, canal, cómo y dónde ver en vivo las luchas (WWE)

La WWE presenta uno de los eventos más esperados del calendario rumbo a WrestleMania. Elimination Chamber 2026 reúne a las principales superestrellas de Raw y SmackDown en una noche decisiva donde estarán en juego oportunidades titulares y campeonatos dentro de la estructura más imponente de la empresa.

La función marcará un punto clave en la temporada, ya que los combates dentro de la Cámara de Eliminación suelen definir retadores directos para WrestleMania 42. Con rivalidades en su punto más alto, el evento promete drama, eliminaciones sorpresivas y posibles regresos que podrían cambiar el rumbo de la compañía.

¿Cuándo es WWE Elimination Chamber 2026?

WWE Elimination Chamber 2026 se celebrará el sábado 28 de febrero de 2026. El evento forma parte de los Premium Live Events más importantes del año y es considerado la última gran parada antes del magno evento WrestleMania.

La sede será el United Center de Chicago, Illinois, recinto emblemático que ha albergado históricas funciones de lucha libre profesional. La ciudad se prepara para recibir a miles de aficionados que presenciarán una noche clave rumbo a abril.

WWE Elimination Chamber 2026: Horario en México

En México, Elimination Chamber 2026 comenzará a las 18:00 horas (tiempo del centro). La cartelera principal arrancará tras el pre-show, que tradicionalmente inicia una hora antes con análisis y entrevistas previas.

Para otros países de Latinoamérica, el horario variará según la zona, pero se transmitirá en simultáneo con la función principal en Estados Unidos, que dará inicio a las 19:00 horas (ET).

WWE Elimination Chamber 2026: ¿Dónde y cómo ver en vivo las luchas?

El evento podrá verse en vivo mediante plataforma de streaming. En México y gran parte de Latinoamérica, la transmisión estará disponible a través de Netflix, servicio que actualmente distribuye los eventos premium de WWE.

En territorio estadounidense, la función se podrá seguir mediante las plataformas oficiales que cuenten con los derechos de transmisión del evento. Se recomienda verificar disponibilidad según región y tipo de suscripción.

Cartelera completa de WWE Elimination Chamber 2026

La cartelera confirmada incluye combates titulares y dos luchas dentro de la estructura Elimination Chamber, tanto en la división masculina como femenina.

Entre los enfrentamientos anunciados destacan:

Campeonato Mundial de Peso Pesado: CM Punk (c) vs. Finn Bálor

Elimination Chamber Match Masculino: Randy Orton vs. Cody Rhodes vs. Je’Von Evans vs. LA Knight vs. Trick Williams vs. Jey Uso

Elimination Chamber Match Femenino: Tiffany Stratton vs. Rhea Ripley vs. Alexa Bliss vs. Asuka vs. Kiana James vs. Raquel Rodríguez

Campeonato Intercontinental Femenino: Becky Lynch (c) vs. AJ Lee

Cada combate tendrá implicaciones directas rumbo a WrestleMania 42, especialmente las luchas dentro de la Cámara de Eliminación, donde el último competidor en pie obtendrá una oportunidad titular en el máximo escenario de WWE.