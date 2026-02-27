¿Y las Chivas?: Chicharito deja fuera al Guadalajara de la lista de equipos donde se sintió más querido

Chicharito Javier Hernández sigue como agente libre luego de salir de las Chivas tras la eliminación del Apertura 2025.

A pesar de que ya han pasado algunos meses desde que el Chicharito vio sus últimos minutos en la Liga MX, el ‘Chihcarito’ sigue dando de qué hablar por sus polémicos videos en redes sociales. Ahora, no se trató de alguna opinión sobre roles de género ni “coacheo” de vida, sino que dio su ranking de equipos donde se sintió más querido, dejando fuera a las Chivas.

¿Qué dijo el Chicharito sobre las Chivas?

En su cuenta de Instagram, CH14 publicó una historia respondiendo a la pregunta de uno de sus seguidores “¿En qué club te sentiste más cómodo en tu carrera?”.

“En todos los clubes me sentí muy bien y muy querido, de todo corazón les digo. Pero aquí les van los mejores desde mi punto de vista: Manchester United, Real Madrid, Bayer Leverkusen y LA Galaxy”.

De esta forma, el máximo anotador histórico de la Selección Mexicana de Futbol dejó fuera a otros equipos en los que militó como el West Ham, Sevilla y las Chivas en dos etapas diferentes.

Aficionados de Chivas reclaman a Chicharito por su respuesta

Minutos más tarde, aficionados del Club Deportivo Gudalajara mostraron su descontento luego de que Jabier Hernández no los mencionara en su respuesta, destacando que el club rojiblanco fue donde debutó y quien le dio la oportunidad de reanudar su carrera tras sus lesiones en el LA Galaxy de la MLS. Incluso, el equipo le organizó un evento de regreso en el Estadio Akron para su presentación, mismo que se llenó.

Lo último que vimos de Chicharito con las Chivas fue durante el partido de vuelta de cuartos de final ante Cruz Azul, donde el delantero falló un penal en los minutos finales del encuentro que pudo haberles dado el boleto a las semifinales del torneo. Después de esto, el equipo optó por no renovar su relación contractual con ’CH14′.