Gaby López se mete al Top 20 en el Women’s World Championship en Singapur

HSBC Women's World Championship. Gaby López ha ido en ascenso día a día en el torneo que se desarrolla en el Sentosa Golf Club de Singapur. (Yong Teck Lim/Getty Images)

Con un tercer recorrido de 70 golpes, Gaby López recuperó terreno en el HSBC Women’s World Championship que se juega en Singapur y le alcanzó para meterse en el Top 20 en este segundo torneo del LPGA Tour que se desarrolla en Asia.

López inicio su segundo torneo de la temporada 2026 con ronda de 75 golpes el jueves, pero se recuperó con una de 68 el viernes y con su 70 del sábado, que incluyó tres birdies por un bogey, lleva un acumulado de 213 golpes (-3) para estar en el Top 20.

La mexicana supo imponerse a un día de 30 grados centígrados de temperatura combinada con fuerte humedad.

En la punta del torneo la australiana Hannan Green firmó ronda de 68 y empató a su connacional Minjee Lee que entregó ronda de 69. Ambas suman 205 (-11) de cara a la ronda final del domingo. Apenas sacan un golpe de ventaja a la estadounidense Angel Yin (68) y a la sudcoreana Haeran Ryu (70), quienes comparten el tercer sitio con acumulado de -10 impactos.

A Lee le impactó el calor

Minjee Lee, tres veces ganadora de Majors, habló de las altas temperaturas que enfrentaron las jugadoras.

“Una vez que juegas, simplemente intenta beber la mayor cantidad de líquido posible, mantenerte hidratada y recuperarte y descansar bien. Creo que es porque ya no soy tan joven como antes, así que la recuperación es la clave ahora”, dijo la australiana quien lleva 12 años jugando en el LPGA Tour.

Con una ronda por jugar está enfrentando su mayor prueba. “Quizás solo vaya a dormir bien. Coma bien mientras estoy aquí en Singapur. No sé cuánto practicaré porque me estoy desvaneciendo ahora mismo”, dijo Lee cuando le preguntaron cómo se prepara para el domingo.

Lee destaca como la jugadora más experimentada que sigue en la pelea el domingo, sin descarta a Green que dio el salto del segundo al primer sitio de la clasificación en sábado.