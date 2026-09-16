Jornada 9 de la Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver los partidos? (Edgar Negrete Lira / Fotógrafo Especial / Cuartoscuro)

Este jueves 17 de septiembre arranca la Jornada 9 de la Liga MX, con 8 encuentros que se disputarán entre los 18 equipos participantes, el Clásico Nacional entre América y Chivas se perfila como el juego más importante de la jornada.

El Club Deportivo Toluca se encuentra como número uno en el tablero de posiciones de la Liga MX 2026-27 con 19 puntos. Club Juárez continúa en último lugar con ningún partido ganado.

Horarios del partido del jueves

El jueves dará inicio la Jornada 9 con el partido de Puebla vs. Atlante en el Estadio Cuauhtémoc a las 19:00 horas, podrá verse por televisión abierta en el canal 7, por televisión de paga en ESPN o a través de Disney+.

Horario del partido del viernes

El día viernes Juárez enfrentará a Tigres en el Estadio Olímpico Benito Juárez a las 21:00 horas el canal 7, FOX One y Fox.

Cartelera del sábado

El día sábado 19 de septiembre se disputarán cuatro partidos.

Atlas vs. Pumas en el Estadio Jalisco a las 17:00 horas . Podrá verse a través del canal 5, TUDN y ViX .

en el Estadio Jalisco a las . Podrá verse a través del . Atlético de San Luis vs. Necaxa en el Estado Libertad Financiera a las 17:00 horas . Podrá verse a través de ESPN y Disney + .

en el Estado Libertad Financiera a las . Podrá verse a través de . Monterrey vs. Cruz Azul en el Estadio BBVA a las 19:10 horas a través de canal 5, TUDN y ViX .

en el Estadio BBVA a las a través de . Américas vs. Chivas en el Estadio Banorte a las 21:15 horas a través de canal 5, TUDN y ViX.

Cartelera del domingo

El día domingo se realizarán los tres encuentros restantes.

Pachuca vs. Xolos en el Estadio Hidalgo a las 18:00 horas por FOX One y FOX .

en el Estadio Hidalgo a las por . T oluca vs. Santos en el Estadio Nemesio Diez a las 18:00 horas únicamente podrán verse por ViX .

en el Estadio Nemesio Diez a las únicamente podrán verse . Querétaro vs. León en el Estadio La Corregidora a las 20:05 horas por FOX One y FOX, será el cierre de la Jornada 9.

¿Cuál fue el marcador del último Clásico Nacional?

El último encuentro entre Chivas y América, ocurrió durante la Jornada 6 del torneo pasado. Armando la “Hormiga” González marcó el único gol del partido, dándole el triunfo a las Chivas.

Actualmente quedan pocos boletos para el Clásico Nacional este sábado en el Estadio Banorte.