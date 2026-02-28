La Copa del Mundo de Clavados se mantiene en México, asegura Conade

En busca de sede alternativa. La segunda etapa del serial Copa del Mundo de Clavados 2026 sí se celebrará en territorio mexicano, aseguran en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. (Foto especial)

Rommel Pacheco, titular de la Conade anunció este sábado que la Copa del Mundo de Clavados 2026 que se anunció se había cancelado en la presente semana, siempre sí se llevará a cabo, y ha entrado en una etapa de reprogramación.

World Aquatics había decidido cancelar el evento programado en Guadalajara, tras la ola de violencia que se desató en algunos estados del país por la captura y muerte del Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, pero tras pláticas con las autoridades, todo indica que se llegó a un arreglo.

A través de un comunicado, Rommel Pacheco, confirmó que este magno evento, que iba a reunir a atletas de gran talento de todas partes del mundo, sí se llevará a cabo, con la nueva fecha por definir, y confirmando que será en México.

“El evento deja de estar cancelado y entra en etapa de reprogramación; se confirmará la nueva fecha próximamente. Reconocemos el respaldo y la coordinación con World Aquatics, @conadeoficial, la @sremx, el @codejal y el @cmteolimpicomex. Seguiremos con el compromiso de apoyar al deporte”, se lee.

Previo a la cancelación del evento que hiciera World Aquatics, en México se aseguró que había condiciones de seguridad aptas para que se llevara a cabo, pero las delegaciones no quisieron viajar, principalmente la de China.

La sede alterna para el evento sería la Ciudad de México, si es que en Jalisco pudiera mantenerla por el tema de seguridad, por ahora se está a la espera de conocer los próximos detalles.