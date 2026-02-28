Monterrey vs Cruz Azul: horario, canal y todo lo que debes saber del duelo que sacude la Jornada 8 del Clausura 2026

La Jornada 8 del Clausura 2026 tiene previsto el encuentro Monterrey vs Cruz Azul. Dos plantillas con ambición, estilos distintos y la urgencia de sumar en la recta media del torneo se encuentran en un partido que puede reordenar la tabla rumbo a la fase final.

El encuentro forma parte del calendario oficial de la Liga MX, dentro del Torneo Clausura 2026, y concentra la atención por el momento competitivo de ambos equipos.

¿A qué hora es Monterrey vs Cruz Azul?

Fecha: Sábado 28 de febrero de 2026

Horario: 07:00 pm (tiempo del centro de México)

Estadio: Estadio BBVA, Monterrey, Nuevo León

¿Quién transmite Monterrey vs Cruz Azul?

Televisión abierta (México): Canal 5

Streaming: TUDN y ViX Premium

Cómo llegan Rayados y La Máquina

Monterrey busca imponer localía

El conjunto regiomontano ha mostrado solidez en casa y pretende convertir su estadio en fortaleza. Con un plantel profundo y aspiraciones altas, sumar de a tres es clave para mantenerse en la pelea por los primeros puestos.

Cruz Azul quiere dar golpe de autoridad

La escuadra celeste encara el duelo con la intención de reafirmar su proyecto deportivo. Un resultado positivo como visitante no solo suma puntos, también envía un mensaje competitivo al resto de la liga.

Pronóstico y expectativa

El duelo se perfila cerrado, con momentos de intensidad táctica y fases de presión alta. Monterrey parte con ligera ventaja por la localía, pero Cruz Azul tiene argumentos para equilibrar el trámite. La clave estará en la contundencia frente al arco y la capacidad de controlar los ritmos del partido.