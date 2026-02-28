Osmar Olvera y Juan Manuel Celaya ganan presea de plata en Copa del Mundo de Clavados

Subcampeones en Copa del Mundo de Clavados. Juan Celaya y Osmar Olvera presumen su medalla de segundo sitio conseguida en Montreal, Canadá. (Foto especial)

La pareja de Osmar Olvera y Juan Manuel Celaya dio a México su segunda medalla de plata en la Copa del Mundo de Clavados que se celebra en Montreal, sucedió en la final de trampolín 3m sincronizados, prueba ganada por los representantes de China.

Los subcampeones olímpicos en París 2024, Olvera y Celaya obtuvieron un total de 441.63 unidades, luego de sus seis ejecuciones entre un total de 12 parejas participantes en la final.

Mientras los chinos Zongyuan Wang y Jiuyuan Zheng dominaron la prueba con 461.37 puntos y con ello se colgaron la medalla de oro. En el tercer lugar quedó la pareja de Gran Bretaña con Jack Laugher y Anthony Harding que obtuvo 393.66 unidades y el metal de bronce.

Para Olvera es la segunda medalla de plata en la competencia en Montreal, Canadá, tras la obtenida el viernes en equipo mixto.

Osmar aún tiene posibilidades de aumentar su cosecha en Montreal, cuando este domingo compita en la final de trampolín 3m, prueba en la que fue campeón mundial en Singapur 2025.