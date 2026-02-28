WWE Elimination Chamber 2026: horario en México, cartelera, cómo y dónde verlo

El esperado WWE Elimination Chamber 2026 se celebra este sábado 28 de febrero desde el United Center de Chicago, en una noche que marca la última gran parada rumbo a WrestleMania 42.

En nuestro país, la función principal arrancará a las 6:00 pm (tiempo del centro de México), con transmisión en vivo a través de plataformas de streaming.

Dónde ver Elimination Chamber 2026 en vivo

El evento podrá verse en Netflix a nivel internacional, incluyendo México, mientras que en Estados Unidos se emite mediante servicios de streaming deportivos.

La alianza entre WWE y la plataforma ha convertido a este tipo de funciones en espectáculos globales con acceso inmediato para millones de suscriptores.

Por qué Elimination Chamber es clave rumbo a WrestleMania

Más que un evento, Elimination Chamber funciona como la antesala definitiva al mayor show del año. Los combates dentro de la icónica estructura de acero determinan a los retadores por campeonatos mundiales en WrestleMania, elevando la tensión y las apuestas deportivas.

El formato reúne a seis luchadores en una jaula con entradas escalonadas, donde solo uno sobrevive, lo que convierte cada edición en un punto de inflexión dentro de la oferta anual de la empresa.

Cartelera confirmada de WWE Elimination Chamber 2026

La función presentará combates de alto perfil que prometen cambiar el panorama de la compañía:

Luchas titulares y combates destacados

CM Punk vs Finn Bálor por el campeonato mundial

Becky Lynch vs AJ Lee por el título intercontinental femenino

Combates Elimination Chamber

Cámara masculina con seis superestrellas en busca de oportunidad titular

Cámara femenina con contendientes al campeonato mundial

Un evento que redefine el camino hacia WrestleMania

Cada edición de Elimination Chamber tiene impacto directo en las historias y rivalidades que culminarán en el escaparate más grande de la lucha libre. La edición 2026 perfilará a quienes buscarán la gloria en abril, consolidando el evento como uno de los más determinantes del año.

Con una mezcla de espectáculo, deportes y producción, la función promete mantener a la audiencia al filo del asiento desde el primer encuentro.