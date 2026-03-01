Cristina Bucsa se lleva la victoria en el Mérida WTA 500

Mérida WTA 500. La española Cristian Bucsa obtiene su segundo título profesional de singles. (Foto especial)

Cristina Bucsa, 63 del mundo, se proclamó campeona del torneo Mérida WTA 500, la española obtuvo su primer título en esta categoría, al vencer a la polaca, Magdalena Frech por parciales de 6-1, 4-6 y 6-4, en 2 horas 15 minutos, en el Yucatán Country Club.

Para Bucsa este fue su segundo título profesional de singles, luego de coronarse en el WTA 125 de Limoges 2023 en Francia.

La española aprovechó la poca productividad de la polaca, que además de perder cuatro veces su saque, sólo ganó seis de 28 primeros servicios ejecutados, cometió el doble de errores no forzados con 12 y marcó únicamente dos tiros ganadores. Bucsa tuvo más variantes con 10 winners y 30 puntos ganados de los 47 puntos que disputaron.

En la segunda manga, la polaca tuvo un buen comienzo y tomó delantera de 3-0 con dos quiebres, y aunque después perdió su saque, esa ventaja obtenida al inicio le permitió cerrar el set en 55 minutos a su favor.

El tercer parcial resultó muy cerrado y tuvo un final inesperado. Bucsa logró romper el saque de Frech, notablemente más agotada, para tomar ventaja 3-1. La nacida en Moldavia tuvo con su servicio en el 5-3, oportunidad de cerrar el encuentro, pero la polaca se aferró al partido y lo evitó con un quiebre Para acercarse 4-5. Al final cedió por un 4-6.

La polaca, 57 del mundo, no logró repetir título en territorio mexicano, tras haberse coronado en Guadalajara 2024.

Cristina Bucsa sumó 500 puntos y aparecerá oficialmente el lunes en el grupo de las 30 mejores tenistas del mundo, y la número uno de España. Frech también logrará un ascenso importante en el ranking con los 325 puntos conseguidos.