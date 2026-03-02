Candidatos para dirigir a Rayados de Monterrey tras despido de Torrent en Liga MX

Rayados busca nuevo director técnico ¿Quién tomará el banquillo tras la salida de Torrent? (MexSport)

Rayados de Monterrey concluye la gestión de Doménec Torrent como director técnico del equipo, según anunció el conjunto regio mediante un comunicado emitido este 2 de marzo en su cuenta de X.

En dicho comunicado dirigido a la afición de Monterrey y a medios de comunicación, el club agradeció a Domènec Torrent, quien fue cesado del cargo tras resultados irregulares en el torneo Clausura 2026.

“Reconocemos el apoyo de nuestra afición y reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando para alcanzar los resultados deportivos que merece”, firmó el Club de Fútbol Monterrey, confirmando el final del técnico catalán.

Comunicado a nuestra Afición y a los Medios de Comunicación. 📝#EnLaVidaYEnLaCancha pic.twitter.com/Tlx8o8byI1 — Rayados (@Rayados) March 2, 2026

Nuevo DT de Rayados de Monterrey: estos son los candidatos para sustituir a Torrent

Hasta el momento, la directiva no ha anunciado que se hayan abierto negociaciones con nadie; sin embargo, tras el despido de Torrent se han postulado posibles candidatos para ocupar su puesto durante el resto del Clausura 2026.

En las últimas horas ha sonado fuerte el nombre de Diego Alonso, director técnico y exfutbolista uruguayo, apodado “El Tornado”, quien ya entrenó a Rayados y los llevó a ganar la Liga de Campeones de la Concacaf en 2019.

De igual forma, Robert Dante Siboldi, quien se encuentra actualmente disponible tras su separación de Mazatlán, aparece como un fuerte prospecto debido a su amplia experiencia en la Liga MX y su éxito previo con equipos del norte.

Además, entre los nombres que rondan el banquillo de Rayados están Miguel “Piojo” Herrera, Eduardo Berizzo y Juan Carlos Osorio, quien recientemente cesó contrato con el equipo de Remo de Brasil.

Nicolás Sánchez fue nombrado director técnico interino de Rayados de Monterrey tras la salida de Torrent

De acuerdo con Juan Futbol, la decisión tomada este 2 de marzo por la directiva será para que Sánchez dirija los próximos dos encuentros de Monterrey en el Clausura 2026 de la Liga MX, enfrentándose a Querétaro y al clásico regio ante Tigres.

Por ahora, debido a la derrota contundente ante Cruz Azul que aceleró la salida de Torrent, Rayados continuará buscando quién ocupará el banquillo de forma permanente. Mientras tanto, el equipo estará bajo la dirección de Sánchez, quien podría permanecer en el puesto durante el resto del torneo, dependiendo de los resultados que obtenga, los objetivos de la directiva y las negociaciones con los posibles candidatos.