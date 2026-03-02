Liga MX vs MLS: fecha y horario del All-Star Game 2026

El All-Star Game 2026 entre la Liga MX y la Major League Soccer (MLS) ya tiene fecha confirmada y promete otro capítulo más en la creciente rivalidad entre ambas ligas.

El partido se disputará el 29 de julio de 2026 en el Bank of America Stadium, ubicado en Charlotte, Carolina del Norte, Estados Unidos. El encuentro está programado para arrancar a las 18:00 horas (tiempo local).

Quinta edición del formato Liga MX vs MLS

Este será el quinto enfrentamiento bajo el formato que reúne a las figuras más destacadas de cada campeonato. En ediciones anteriores, el duelo ha generado gran expectativa tanto por el espectáculo en la cancha como por la rivalidad deportiva que se ha fortalecido en torneos como la Leagues Cup.

Además del partido principal, el evento incluirá el tradicional Skills Challenge, donde jugadores de ambas ligas compiten en pruebas de habilidad un día antes del compromiso estelar.

Un evento clave rumbo al Mundial 2026

El All-Star Game 2026 cobrará especial relevancia al celebrarse en un año mundialista, con Estados Unidos, México y Canadá como sedes de la Copa del Mundo. Esto añade un ingrediente extra al enfrentamiento entre las máximas figuras del futbol en la región.

Se espera que en las próximas semanas se den a conocer los jugadores convocados y los detalles sobre la transmisión para México y Estados Unidos.