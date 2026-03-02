¿Qué pasó con César Arturo Ramos?: estatus actualizado del árbitro mexicano “atrapado” en Qatar

César Arturo Ramos El vuelo del árbitro mexicano fue desviado a Qatar cuando venía de regreso a México tras el estallido del conflicto militar en Medio Oriente.

Este fin de semana un conflicto militar estalló en diversos países de Medio Oriente luego de un ataque realizado por fuerzas armadas de Estados Unidos. Ahora, la situación se encuentra en un momento de tensión, afectando vuelos y otros medios de transporte en diversas zonas. Ante esta situación, el árbitro de futbol, el mexicano César Arturo Ramos Palazuelos, se encuentra sin la posibilidad de regresar a nuestro país en este momento. Esto es lo que se sabe.

¿Qué se sabe de la situación de César Arturo Ramos en Qatar?

El colegiado, quien cuenta con Gafete FIFA y que participará en la Copa del Mundo de este 2026 como árbitro central, se encontraba en Dubái, presuntamente en un congreso de referees rumbo a la competencia internacional que comenzará el próximo 11 de junio en la cancha del Estadio Azteca.

El vuelo de Cesar Arturo Ramos Palazuelos salió de Dubai rumbo a Dallas pero a las 2 horas, al iniciar los ataques de Israel a Irán, el avión fue llevado a Catar, donde actualmente se encuentra protegido en un hotel sin poder regresar a México. pic.twitter.com/fxkf0B8tKn — Heriberto Murrieta (@Beto_Murrieta) March 2, 2026

De acuerdo con el periodista mexicano, Heriberto Murrieta, Ramos-Palazuelos se encontraba viajando de Dubái con rumbo a Dallas para realizar una escala antes de regresar a México. Sin embargo, tras las acciones militares de Irán y otros países, su aeronave fue desviada a Qatar, donde el silbante se encuentra resguardado en un hotel a la espera de que se reanuden los vuelos para poder regresar.

Hasta el momento, la Liga MX no ha dado un posicionamiento al respecto ni ha informado más sobre el estatus de César Arturo Ramos.