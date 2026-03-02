Real Madrid vs Getafe: resultado y resumen de la debacle merengue en el Bernabéu

El Real Madrid CF sufrió una dura derrota en el Estadio Santiago Bernabéu tras caer 0-1 ante el Getafe CF, en duelo correspondiente a la jornada 26 de La Liga 2025-2026.

El único tanto del encuentro llegó al minuto 38, cuando Martín Satriano aprovechó un descuido defensivo para definir con potencia y silenciar el estadio merengue. El delantero uruguayo firmó así uno de los goles más importantes en la historia reciente del club azulón.

Dominio sin contundencia

El equipo blanco tuvo mayor posesión del balón y generó varias aproximaciones, pero careció de claridad en el último tercio del campo. Las oportunidades no se concretaron y la desesperación comenzó a notarse conforme avanzaron los minutos.

Getafe, por su parte, apostó por el orden defensivo y el contragolpe, estrategia que le permitió resistir la presión y sostener la ventaja hasta el silbatazo final.

Golpe en la pelea por el título

La derrota representa un duro revés para el Real Madrid en la carrera por el campeonato, especialmente porque deja escapar puntos en casa ante un rival que, en el papel, parecía accesible. El resultado también impacta en la parte alta de la tabla, donde el FC Barcelona podría ampliar su ventaja en la cima.

La caída en el Bernabéu no solo significa tres puntos perdidos, sino un golpe anímico importante en un momento clave de la temporada. El conjunto merengue ahora deberá reaccionar rápidamente si no quiere complicar aún más sus aspiraciones al título.