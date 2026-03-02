Reportan que árbitros mexicanos están atrapados en Qatar

Árbitros mexicanos, varados en Qatar La crisis aérea sacude al futbol internacional (EFE - Qatar Airways)

La Federación Mexicana de Fútbol (FMF) anunció, a través de la Comisión de Árbitros, que los árbitros César Ramos, Alberto Morín y Marco Bishuerra se encuentran atrapados en Qatar tras el cierre del espacio aéreo en varios países del Golfo Pérsico, motivo por el cual los silbantes mexicanos se mantienen en contacto con autoridades deportivas, esperando las condiciones que permitan el retorno a México.

Debido a la escalada bélica en Oriente Medio, la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) reprogramó los partidos de la AFC Champions League que tendrían lugar en Emiratos Árabes Unidos y Qatar.

¿Cuál es la situación actual de los árbitros mexicanos atrapados en Qatar?

De acuerdo con un comunicado emitido por la FMF el lunes 23 de febrero, los árbitros mexicanos César Ramos, Alberto Morín y Marco Bishuerra fueron invitados a dirigir el partido entre Qadisya y Al-Ettifaq, equipos de la primera división, encuentro que forma parte de la Jornada 10 de esta liga.

Hasta el momento, dicha designación se mantiene como parte de los acuerdos internacionales; sin embargo, el partido queda suspendido y la situación para los árbitros es incierta, mientras se define el restablecimiento de vuelos en la región.

¿Por qué está cerrado el espacio aéreo de varios países de Oriente Medio, incluido Qatar?

Debido al conflicto entre Irán, Israel y Estados Unidos, un amplio corredor del espacio aéreo en Medio Oriente permanece cerrado hasta este lunes 2 de marzo.

De acuerdo con el sitio web de seguimiento de vuelos Flightradar24, los vuelos en países vecinos al territorio iraní permanecen cancelados.

Entre las naciones que han cerrado tanto vuelos de entrada como de salida se encuentran Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Israel, Baréin e Iraq, por lo que aerolíneas como Emirates y Etihad Airways en Dubái y Abu Dabi, así como Qatar Airways, con sede en Doha, la capital qatarí, cancelaron sus vuelos, según informó CNN.

Este hecho ha generado conflicto en el traslado aéreo de millones de personas, debido a que estas ciudades son centros de conexión importantes hacia diferentes países.