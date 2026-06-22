Mundial 2026: ¿Qué equipos ya aseguraron su lugar a dieciseisavos de final y cuáles podrían asegurarlo en la segunda jornada?

Dieciseisavos de Final La Copa del Mundo 2026 añadió una etapa previa a los tradicionales octavos de final en la competencia: los dieciseisavos.

¡Uno más llega a la siguiente etapa del Mundial FIFA 2026!

Tras una contundente victoria sobre Austria 2-0 en el enfrentamiento de este lunes 22 de junio, Argentina avanza a los Dieciseisavos de Final del torneo y, junto a la emoción que provocó en su leal afición tanto nacional como extranjera al obsequiar un récord superado por el histórico Lionel Messi, también incrementó la expectativa en los encuentros restantes durante la Jornada 2 de la Fase de Grupos.

Rumbo a la siguiente etapa de la competencia de futbol más importante del mundo, las aficiones a nivel internacional están al borde del asiento para descubrir quiénes serán los siguientes en asegurar su paso a la primera fase de eliminación.

Mundial 2026: ¿qué selecciones pasaron ya a Dieciseisavos de Final?

Por primera vez en la historia, la Copa del Mundo 2026 añadió una etapa previa a los tradicionales octavos de final en la competencia: los dieciseisavos, primera nueva etapa de eliminación en la edición presente del torneo.

Esta nueva medida surge al tratarse del Mundial más extenso hasta el momento, ya que incluyó 48 selecciones (antes eran 32) a la justa futbolera que conllevó una reestructuración del sistema tradicional, sin embargo, la nueva fase comienza a esclarecerse con cuatro equipos clasificados tras dominar en la Jornada 2 de Fase de Grupos.

El pasado jueves 18 de junio, México se convirtió en el primer equipo en clasificar a Dieciseisavos de final al derrotar 1-0 a Corea del Sur, siendo seguido por Estados Unidos (imponiéndose 2-0 ante Australia), Alemania (que remontó 2-1 contra Costa de Marfil) y la potencia Argentina, la cual venció este jueves a la selección de Austria.

¿Cuáles son los equipos que podrían asegurar su pase a Dieciseisavos en la segunda jornada?

Una vez que se hayan dado a conocer las selecciones clasificadas a la primera etapa de eliminación, el reglamento de FIFA para el Mundial 2026 contempla 495 combinaciones posibles, contrario al esquema fijo en torneos pasados.

El principio básico es emparejar a los ganadores de grupo con los segundos lugares o los mejores terceros, de forma que eviten jugar contra equipos de su mismo sector en esta primera fase de eliminación. A su vez, se evaluará el rendimiento de los primeros lugares y los terceros, ordenándose de acuerdo a los criterios de desempate.

A pesar de que aún faltan diversos enfrentamientos que definirán dichas combinaciones en la siguiente fase, especialistas y personas aficionadas ya han comenzado a señalar algunas selecciones que podrían asegurar su boleto para Dieciseisavos; entre ellas se encuentran:

Francia.

Noruega.

Colombia.

Inglaterra.

Dado que cada uno de estos equipos dominaron en su debut mundialista en el torneo presente, un empate podría ser suficiente para garantizar su pase a la primera etapa de eliminación, sin embargo, este mismo caso aplica para Ghana, ya que un empate o victoria en su encuentro con Inglaterra le podría catapultar a Dieciseisavos; en caso de que no suceda, tendrá que dominar su partido ante Croacia.