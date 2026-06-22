Messi se convierte en el máximo goleador en la historia de los mundiales

Messi se convierte en el máximo goleador. El astro argentino rompió el récord de goles en Copas del Mundo al marcar frente a Austria.

Lionel Messi volvió a escribir una página dorada en la historia del futbol mundial. El capitán de Argentina se convirtió en el máximo goleador de la historia de las Copas del Mundo al alcanzar los 17 goles, superando la marca de 16 anotaciones que compartía con el alemán Miroslav Klose.

El histórico momento llegó durante el partido entre Argentina y Austria en el Mundial de 2026. Messi encontró el camino al gol al minuto 38, consolidando su nombre en lo más alto de una de las estadísticas más importantes del futbol internacional.

Apenas al minuto 8 del encuentro, Messi había fallado un penalti que pudo haber cambiado el rumbo del partido desde los primeros minutos. A pesar del error inicial, el capitán argentino mantuvo la calma y terminó encontrando su recompensa.

Lionel Messi hace historia en su sexto mundial

Con este tanto, Messi cierra una marca histórica que comenzó hace dos décadas, cuando anotó su primer gol mundialista ante Serbia y Herzegovina en el Mundial de Alemania, consolidando una trayectoria que lo coloca como uno de los máximos referentes de la historia de la Copa del Mundo.

El récord llega tras una actuación destacada en el arranque del Mundial 2026, donde el argentino había llegado a la competencia a solo tres goles del registro de Klose y logró recortar la diferencia con un triplete ante Argelia en la primera jornada.