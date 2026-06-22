Lauren Olivares obtiene su primer triunfo en el Epson Tour

Great Lakes Championship - Epson Tour. la mexicana Lauren Olivares sabía que no tenía nada que perder y conquistó en muerte súbita su primera victoria en la gira de ascenso al LPGA Tour. (EpsonTour)

La mexicana Lauren Olivares ganó en hoyo de desempate el torneo Great Lakes Championship at the Highlands para conseguir a sus 22 años su primera victoria en el Epson Tour, gira de ascenso al LPGA Tour, que el fin de semana tuvo parada en el Harbor Springs en Michigan.

Este es el segundo triunfo de una mexicana en la actual temporada del Epson Tour, después de que Isabella Fierro ganara el Atlantic Beach Classic en marzo, torneo con el que dio inicio la temporada.

Cuatro Top 5 en la temporada

Para Olivares es su cuarto Top Five de La temporada en nueve torneos jugados en el Epson Tour. Este lunes aparece como la número dos en el Race Fort he Card Points con 854.750 unidades, solo por detrás de la estadounidense Amari Avery (1128.650).

En una intensa tarde de domingo, Olivares comenzó la ronda final a cinco golpes de la australiana Jennifer Elliott, pero la mexicana novata del Epson Tour afrontó el día con la mentalidad de “no tengo nada que perder”.

Olivares inició su ronda con un bogey, después entre los hoyos seis y ocho, la exalumna de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, embocó tres birdies seguidos.

La mexicana ya estaba encarrerada y continuó su racha de birdies, incluyendo cuatro consecutivos en los hoyos 12 al 15. Su total indicaba que eran -12 golpes, en ese momento estaba a un golpe de Kaleiya Romero, la líder provisional.

Romero falla y obliga a hoyo desempate

Romero, también novata de la gira, se puso nerviosa y falló su último putt de un metro para asegurar la victoria, forzando al desempate a muerte súbita con Olivares.

Ambas jugadoras regresaron al tee del hoyo 18, cada una con la oportunidad de levantar su primer trofeo como profesional en el Epson Tour. Olivares embocó el putt para birdie y se llevó su primera victoria como profesional.

“Estoy muy feliz de que haya sucedido aquí con toda la gente apoyándome”, dijo Olivares. “Mi juego se sentía bastante bien, así que solo estaba esperando que llegara esta semana”. El triunfó le dio un premio de 37,500 dólares y 500 puntos en el ranking Race for the Card, además de 500 puntos para la Pure Michigan Cup 2026.

Funciona el atuendo morado y rosa

Esa tarde, Olivares y su novio, quien también hace de caddie, para distraerse del golf. Usaron camisetas moradas y calcetines rosas, siguiendo la tradición de que los atletas entre los 15 mejores del ranking Race for the Card tengan caddies con chalecos morados durante toda la temporada como reconocimiento a su excelente desempeño.

La española Carla Bernat Escuder, la estadounidense Amari Avery, la australiana Jennifer Elliott y la malaya Mirtabel Ting terminaron empatadas en el tercer lugar.

El Epson Tour se dirige a Harris, Michigan, para disputar el Island Resort Championship que comenzará el 26 de junio.