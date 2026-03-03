GP de Australia de F1 2026: así es Albert Park, el circuito en donde Checo Pérez debutará con Cadillac (F1 - @SChecoPerez)

La espera terminó. Tras un año de ausencia, Sergio “Checo” Pérez regresa a la pista de la Fórmula 1, pero ahora con un monoplaza distinto y un traje con colores más sobrios.

El debut de Checo Pérez con Cadillac será en el GP de Australia, en la esperada carrera de este sábado 7 de marzo, en el circuito del GP de Australia en Melbourne.

Las llantas del monoplaza MAC-26 quemarán el asfalto del circuito del Albert Park, en el primer Gran Premio del año. Y será codo a codo con el experimentado finlandés Valtteri Bottas que el mexicano se enfrente por primera vez a liderar desde cero un proyecto.

Checo Pérez regresa distinto tras su salida de Red Bull; ahora representando a la escudería Cadillac para volver al Gran Circo. Pero ¿cómo es el circuito donde el mexicano debutará con Cadillac en este GP de Australia? Aquí te lo decimos.

Albert Park, así es el circuito en donde Checo Pérez debutará con Cadillac en el GP de Australia

Con una longitud de 5.303 kilómetros, el circuito del Gran Premio de Melbourne tuvo su primer Gran Premio en 1996.

De acuerdo con la página oficial de la F1, la pista del primer GP del año tiene un total de 58 vueltas, con una distancia de 307.574 kilómetros. Este circuito tiene un récord de vuelta de 1:24.125, cortesía de M. Schumacher en 2004.

Este circuito fue creado utilizando una mezcla de las carreteras existentes alrededor del Albert Park de la ciudad, con un pequeño desvío a través del estacionamiento del Lakeside Stadium.

De acuerdo con la F1, como circuito temporal, Albert Park puede ser bastante accidentado, mientras que al comienzo del fin de semana suele estar resbaladizo, adquiriendo goma a medida que avanzan las sesiones.

Así es el Circuito Albert Park: claves del GP de Australia F1 2026

El Circuito Albert Park, sede del GP de Australia de Fórmula 1 2026, es un trazado semiurbano en Melbourne que combina largas rectas con curvas técnicas de media y baja velocidad.

Además, es un trazado que requiere un chasis bien preparado, con varios puntos donde los pilotos necesitan un tren delantero reactivo para entrar en curva.

Los monoplazas pueden superar los 300 km/h en las rectas principales, especialmente antes de las curvas 9 y 10 y en el último sector, mientras que en las zonas más cerradas deben reducir drásticamente la velocidad, lo que exige buena tracción y estabilidad.

Además, el circuito Albert Park tiene curvas lentas como la 3 y la 13, que ofrecen oportunidades claras de rebase tras fuertes frenadas, mientras que el tramo rápido entre las curvas 9 y 11 demanda precisión y confianza.

Albert Park es un circuito que exige equilibrio entre velocidad punta y rendimiento en curva, además de una estrategia bien planificada, puntos que podrían beneficiar al estilo de manejo de Pérez.