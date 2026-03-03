Póster oficial del Mundial 2026: así presentaron la ilustración para la Copa del Mundo a 100 días de que inicie

Póster Oficial Mundial 2026 Tres artistas de diferente nacionalidad estuvieron involucrados en la ilustración del póster oficial de la Copa del mundo FIFA 2026; cada ciudad sede del torneo tendrá un póster propio.

La Copa del Mundo FIFA 2026 será la primera edición de esta máxima fiesta del fútbol que tres países organizan en conjunto, reafirmando el propósito del evento al homenajear el espíritu colectivo, a la vez que celebra la emoción y unión internacional mediante el deporte.

Debido a esta particularidad, el diseño del póster oficial del Mundial de Fútbol 2026 contó con la participación de tres artistas, cuya nacionalidad de cada uno y una pertenece a cada país anfitrión de la competencia, creando así una muestra artística que enaltece la pasión compartida por el fútbol.

¿Quiénes fueron los artistas involucrados en el póster oficial del Mundial 2026?

Originarios y originaria de cada uno de los países anfitriones de la Copa del Mundo FIFA 2026, los tres artistas involucrados en la realización del póster oficial del torneo buscaron simbolizar la colaboración y unión entre miles de deportistas alrededor del mundo, unificando tres historias en una sola, representada en la imagen de un jugador.

La artista mexicana que colaboró en el póster oficial del Mundial 2026, fue Minerva GM, ilustradora mexicana originaria de Toluca y actualmente radicada en el Caribe, quien ha desarrollado su trayectoria artística en el diseño editorial, publicitario y textil.

El trabajo de Minerva combina diversas disciplinas narrativas que capturan la esencia vibrante y contemporánea de la ilustración mexicana, estilo que le ha abierto las puertas de galerías internacionales.

Artistas del Póster Oficial para el Mundial 2026 Los artistas Carson Ting (Canadá), Minerva GM (México) y Hank Willis Thomas (Estados Unidos) concentraron su talento y estilos artísticos para crear una obra que plasma la pasión compartida por el fútbol.

Los otros dos artistas involucrados en el diseño del póster oficial, provienen de Canadá y Estados Unidos:

Carson Ting: Originario de Toronto y establecido en Vancouver. Artista, diseñador y fundador de Chariman Ting, quien cuenta con una prominente trayectoria en grandes marcas como Lexus, Sony y Honda, formando parte también del equipo creativo de la marca Nike Jordan con la campaña #RiseAboveOlympic.

Hank Willis Thomas: Artista conceptual que reside en Nueva York, reconocido por su técnica multidisciplinaria que está enfocada en la identidad, los medios, el amor, el poder y la cultura popular; en su estilo, Willis Thomas refleja la influencia cultural de Estados Unidos.

¿Cuáles son los pósteres de las ciudades sedes del Mundial 2026 y el costo de cada uno?

La edición del Mundial de Fútbol que se inaugurará en la Ciudad de México el mes de junio de este año, también incluirá un póster oficial para cada ciudad sede del torneo.

De acuerdo con el portal oficial de la FIFA, el diseño de estos pósteres destacarán el “espíritu único, cultural y artístico de las 16 ciudades sede”, con el propósito de celebrar la diversidad, pasión y unidad del deporte más querido del mundo.

Cada uno de estos diseños, junto al póster oficial del Mundial 2026, están disponibles en la página web Official Tournament Poster Collection de la FIFA Store y tienen un costo aproximado de $400 pesos cada uno.

“Los 16 pósters son una representación visual del amor al futbol en cada ciudad sede”, presentan, celebrando este hecho histórico al ser la primera colección de pósteres oficiales específicos para las ciudades anfitrionas de este importante torneo de fútbol.

Las ciudades por cada uno de los países que albergarán la Copa del Mundo 2026, son las siguientes: