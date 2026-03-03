¿Qué necesita el Barcelona para avanzar a la final de Copa del Rey?

El FC Barcelona se juega el todo por el todo en el partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid. Tras caer 4-0 en el encuentro de ida, el conjunto blaugrana necesita una remontada histórica para meterse en la final del torneo.

La eliminatoria se define a doble partido y es importante recordar que ya no existe el criterio del gol de visitante, por lo que únicamente cuenta el marcador global. En caso de empate tras los 180 minutos, se disputará prórroga y, de ser necesario, tanda de penaltis.

¿A qué hora es el partido Barcelona vs Atlético de Madrid?

El partido de vuelta se disputará este martes a las 21:00 horas en España, lo que equivale a las 14:00 horas (tiempo del centro de México). El encuentro se jugará en el Estadio Olímpico de Montjuïc y definirá al finalista de la Copa del Rey tras el contundente 4-0 registrado en la ida.

El panorama para el Barcelona

Con el 4-0 en contra en el marcador global, el equipo catalán tiene un escenario muy claro:

Si gana por cinco o más goles de diferencia, avanzará directamente a la final.

Si gana por exactamente cuatro goles, igualará la eliminatoria en el global y el partido se irá a prórroga. Si persiste el empate, se definirá desde el punto penal.

Si gana por tres o menos goles, empata o pierde, quedará eliminado.

La misión no es sencilla: además de marcar al menos cuatro goles, el Barça necesita mantener su portería en cero si quiere forzar el tiempo extra.

La final está en juego y el margen de error es mínimo para el conjunto azulgrana, que buscará una noche épica para seguir con vida en la Copa del Rey.