Santos vs Cruz Azul: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la Liga MX. ( Club Santos - Club Cruz Azul)

Tras el compromiso ante Querétaro, los Guerreros trabajaron sábado y domingo en Territorio Santos Modelo, enfocándose en su siguiente prueba frente a Cruz Azul, partido que se disputará en el Estadio Corona como parte de la Jornada 9 de la Liga MX en el Clausura 2026.

Por su parte, el conjunto alviceleste anuncia el regreso a las canchas de Kevin Mier tras su recuperación, luego de sufrir una fractura de tibia en una fuerte entrada con el jugador de Pumas, Adalberto Carrasquilla, en la temporada pasada.

El regreso del portero colombiano fue compartido en las redes sociales del Club de La Noria, aunque no se ha anunciado si estará presente en el partido de hoy en la Comarca Lagunera.

Santos vs Cruz Azul: horario del partido de hoy en la Jornada 9 de la Liga MX

El partido entre Santos y Cruz Azul dará inicio hoy a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Corona, en Torreón, Coahuila, un complejo deportivo, cultural y de entretenimiento inaugurado el 11 de noviembre de 2009.

El complejo deportivo TSM ha recibido varias distinciones, particularmente la de Obra Emblemática del Año por parte del Consejo Iberoamericano de Interiores y Obra del Año por parte de la revista Obras de Editorial Expansión.

¿Cómo y dónde ver en vivo el Santos vs Cruz Azul de la Liga MX hoy?

La transmisión del partido se podrá seguir a través de ESPN y Canal 5. Además, estará disponible mediante plataformas de streaming como Disney+ (Premium) y VIX Premium.

Cruz Azul está a solo tres puntos de conseguir el liderato general de la tabla en la Liga MX y llega con todo el impulso para combatir a los Guerreros en esta jornada nocturna, que promete ser de alta tensión.