La penúltima y nos vamos…

LA RECTA FINAL DEL CLAUSURA 2026. La Máquina. Su entrenador parece no encontrar la manera de regresarlos a su mejor nivel. (--Mexsport Agency--/--Mexsport Agency--)

Una semana más y termina el Clausura 2026 para dar paso a la liguilla. Se viene jornada doble y, a diferencia de otros torneos, queda todo por definir.

CHIVAS, LA VENTAJA Y LA PRESIÓN

Guadalajara lleva mano con el primer lugar y será importantísimo para las Chivas tener la ventaja de la localía y del empate en el global, sobre todo al tener que ceder a varios de sus jugadores a la selección.

Así, la pelea por el segundo lugar será feroz. Cuatro equipos van por ese boleto, donde aparecen dos invitados “inesperados”.

PACHUCA Y PUMAS APRIETAN EL CIERRE

Pachuca y Pumas cierran el torneo con posibilidades reales de pelear por el título. Se enfrentan en la última jornada en lo que será un partidazo para definir quién lleva ventaja rumbo a la liguilla.

Son los dos equipos que mejor cierran el campeonato, por encima de Toluca y Cruz Azul, que han venido a la baja en las últimas semanas.

TOLUCA Y EL MISTERIO DE CRUZ AZUL

Toluca regresará a su mejor momento, no tengo duda. Será el rival al que nadie querrá enfrentar, pero Cruz Azul es un tema diferente.

Parece que La Máquina ha entrado en una espiral descendente, de esas que, para mala fortuna de sus aficionados, son muy características de los cementeros.

LA MÁQUINA Y EL FACTOR MENTAL

Hay rumores de rompimiento entre Nicolás Larcamón y algunos jugadores, y en la cancha se nota que el equipo no está a gusto. Su entrenador parece no encontrar la manera de regresarlos a su mejor nivel.

Calidad y técnico tienen, pero todo apunta a que se trata más de un tema mental. No descarto para nada a Cruz Azul, pero hoy parece haber equipos más sólidos, a diferencia de lo que mostraron a mitad del torneo.

AMÉRICA Y UN CIERRE DE ALTO RIESGO

De los demás equipos, las Águilas se aferran a sus individualidades y a encontrar un cierre que los levante. Fue un gran triunfo sobre Toluca, pero siguen metidos en problemas.

La posibilidad de quedar fuera de la liguilla sigue latente, sobre todo porque enfrentarán a dos equipos con los que pelean directamente: León y Atlas.

EXPECTATIVA TOTAL EN LA LIGA MX

Será una semana muy emocionante en la Liga MX, como suelen ser las últimas jornadas, con todavía mucho por definir y tensión al máximo rumbo a la liguilla.