Al mexicano Álvaro Ortiz se le escapa el Top 10 en el Tulum Championship

Mexicano en el KFT. Álvaro Ortiz siguen en busca de su primer Top 10 en la temporada del korn Ferry Tour. (Foto especial)

Una vez más a Álvaro Ortiz le falló la ronda final para alcanzar su primer Top 10 de la temporada en el Korn Ferry Tour, el mexicano firmó recorrido de 77 golpes en el Tulum Championship at PGA Riviera Maya y terminó en empate al T33.

Al iniciar la cuarta ronda, Ortiz empataba al T11, pero todo se vino abajo con su +5 golpes del domingo que lo alejaron de toda posibilidad de lograr su primer Top 10 en lo que va del 2026. El tapatío terminó con 287 (-1).

Y es que en una gira tan competitiva como el Korn Ferry Tour, el campeón en Tulum, el estadounidense Dylan Medante cerró con un recorrido de 63 golpes para suma de 269 (-19).

Dylan sacó seis golpes de ventaja al ocupante del segundo sitio el también estadounidense Blades Brown, quien con ronda de 70 sumó 275 (-13) al final.

En esas condiciones Álvaro Ortiz se quedó a 18 golpes de distancia del campeón, una brecha abismal entre el mexicano y el primer sitio.

Alejandro Madariaga terminó en el antepenúltimo sitio del torneo con suma de 299 (+11) después de participar con una exención de patrocinador.