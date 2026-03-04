El Morelia Open Challenger 125 presenta su edición 2026 con sede renovada y ambición internacional

TENIS DE ALTURA. Un torneo que crece y se consolida.

El Morelia Open, evento categoría ATP Challenger 125, presentó oficialmente su edición 2026 durante una conferencia de prensa celebrada en la Ciudad de México, donde se anunciaron relevantes mejoras en infraestructura y una visión estratégica para elevar el perfil internacional del torneo.

El certamen volverá a disputarse en el Club de Golf Tres Marías, sede que recientemente completó un proceso integral de modernización destinado a optimizar la operación del evento y la experiencia de jugadores, aficionados y medios.

AUTORIDADES Y COMITÉ ORGANIZADOR DESTACAN LA EVOLUCIÓN DEL TORNEO

El anuncio fue encabezado por Raúl Zurutuza Barclay, Director del Morelia Open, acompañado por autoridades estatales, municipales y representantes del comité organizador: Juan Pablo Arroyo Abraham, Presidente del Consejo de Administración de MAOSA; Miguel Mier Esparza, Presidente de la Asociación de Tenis de Michoacán y COO de Cinépolis; y Daniel Gutiérrez Orduña, Co-Director del evento y Gerente de Deportes del Club de Golf Tres Marías.

La presencia institucional subrayó la relevancia del torneo como motor deportivo, turístico y económico para Michoacán.

“NO ES UN PROYECTO IMPROVISADO”: VISIÓN DE LARGO PLAZO

Durante su intervención, Raúl Zurutuza destacó la madurez del proyecto.“El Morelia Open no es un proyecto improvisado. Queremos un torneo con visión internacional y a largo plazo. La renovación del Club Tres Marías es una inversión estratégica que eleva el nivel competitivo y la experiencia integral del evento”, afirmó.

Zurutuza agradeció el respaldo de patrocinadores y aliados institucionales, pieza clave para el crecimiento del torneo.

RENOVACIÓN TOTAL DEL CLUB DE GOLF TRES MARÍAS

Uno de los puntos centrales del anuncio fue la presentación de la renovación integral del Club de Golf Tres Marías.Las obras incluyeron la modernización de canchas, mejoras en áreas técnicas —zonas de trainers, servicios médicos y espacios para jugadores—, la ampliación de zonas de prensa y hospitalidad, y ajustes logísticos para optimizar el tránsito de espectadores.

Daniel Gutiérrez Orduña destacó el compromiso de la sede:“Para Tres Marías es un orgullo ser anfitriones del Morelia Open. Hemos invertido para garantizar instalaciones de primer nivel. Queremos que el torneo siga creciendo y consolidándose entre los grandes eventos deportivos del país”.

LA AMBICIÓN INTERNACIONAL: COMPETIR POR EL PREMIO A MEJOR TORNEO DEL AÑO

La organización confirmó que uno de los objetivos de esta edición es competir por el reconocimiento a Mejor Torneo del Año del ATP Challenger Tour, premio otorgado con base en evaluaciones de jugadores y estándares operativos.

Zurutuza explicó que el trabajo gira en torno a tres pilares estratégicos:

Excelencia operativa

Experiencia premium para jugadores

Atención de alto nivel para el público

“No basta con buenas intenciones; se necesita estructura, operación impecable y atención al detalle”, señaló.

MÉXICO FORTALECE SU PRESENCIA EN EL CIRCUITO CHALLENGER

El impulso del Morelia Open forma parte de una estrategia nacional para consolidar a México como sede recurrente en el ATP Challenger Tour, con un calendario en expansión en los últimos años.

El cuadro principal incluirá 21 aceptaciones directas, 3 wild cards, 6 jugadores provenientes de la qualy y 2 special exempts, configurando un torneo diverso y competitivo.

“México vive un momento sólido en la organización de torneos profesionales. El Morelia Open quiere aportar estabilidad y continuidad”, añadió Zurutuza.

DOS DÉCADAS DE TRABAJO CONTINUO

Juan Pablo Arroyo recordó el origen del torneo, desde su primera versión como Future Pablo Arroyo, hasta convertirse en un Challenger 125 de referencia.“Ha sido un camino de más de dos décadas. Desde la primera edición sabíamos que este torneo había llegado para consolidarse en el calendario y fortalecer la oferta de tenis profesional en México”.

Por su parte, Juan Pablo Arroyo Abraham destacó la importancia de la colaboración entre iniciativa privada y autoridades para construir proyectos de impacto estatal.

EXPERIENCIA INTEGRAL: DEPORTE, ENTRETENIMIENTO Y TURISMO

El COO de Cinépolis y líder del tenis en Michoacán, Miguel Mier Esparza, subrayó el valor turístico del evento.“El Morelia Open es una oportunidad para que jugadores y espectadores se enamoren de Tres Marías, de Morelia y de Michoacán. Esta experiencia integral permitirá que el torneo crezca dentro del circuito y que nuevas generaciones se inspiren con tenis profesional en casa”.

La edición 2026 incorporará nuevas activaciones, hospitalidad corporativa, experiencias para aficionados y una oferta gastronómica ampliada.

UN PROYECTO CON MIRADA A FUTURO

El comité organizador reiteró que el Morelia Open es un proyecto de largo plazo, enfocado en sostenibilidad, crecimiento estructural y consolidación internacional.

La edición 2026 marcará un nuevo capítulo, impulsado por infraestructura renovada, expansión operativa y ambición deportiva.