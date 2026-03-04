Jon Rahm rescata a jugadores de LIV: alquila un avión para sacarlos de Dubái en plena crisis bélica

SOLIDARIO. Rahm toma la iniciativa en medio del caos.

En una muestra de liderazgo y solidaridad, Jon Rahm decidió alquilar un avión privado para trasladar a varios jugadores del circuito LIV Golf, quienes habían quedado atrapados en Dubái debido a la interrupción de vuelos ocasionada por el conflicto bélico desatado en Irán.

Fuentes cercanas al golfista español confirmaron a EFE que Rahm actuó con rapidez para garantizar que sus compañeros llegaran a Hong Kong, sede de la tercera prueba de la temporada de la liga saudí que inicia este jueves.

JUGADORES AFECTADOS Y RUTA ALTERNATIVA

Ante la imposibilidad de despegar desde Dubái, el grupo consiguió abordar un vuelo desde un aeródromo en Omán, país limítrofe con los Emiratos Árabes Unidos. Entre los beneficiados se encontraban Tom McKibbin y Caleb Surratt, compañeros de Rahm en el equipo Legion XIII.

También viajaron a bordo los británicos Lee Westwood y Sam Horsfield, el belga Thomas Detry, el polaco Adrian Meronk y el indio Anirban Lahiri, todos ellos con compromisos deportivos en Hong Kong.

REACCIONES TRAS EL ARRIBO A HONG KONG

Uno de los primeros en pronunciarse fue Adrian Meronk, quien transmitió tranquilidad mediante sus redes sociales: “Llegué sano y salvo a Hong Kong. Gracias a todos los que me ayudaron a llegar y gracias por sus mensajes e inquietudes. Cuídense todos en los Emiratos Árabes Unidos y espero poder volver pronto a casa”, escribió el golfista polaco.

El mensaje reforzó la preocupación que existe entre los deportistas que se encontraban en el Golfo Pérsico al momento de los ataques.

EL CONTEXTO DEL CONFLICTO QUE AFECTÓ LA COMPETENCIA

La tensión en la región escaló luego de que Irán respondiera con bombardeos a la intervención militar conjunta de Estados Unidos e Israel, iniciada el pasado sábado. Dubái fue uno de los puntos afectados, lo que provocó cancelaciones y desvíos masivos de vuelos, entre ellos los de los jugadores de LIV.

A pesar de la incertidumbre, el circuito saudí mantendrá su evento en Hong Kong, donde los golfistas esperan competir con normalidad tras la odisea para abandonar Oriente Medio.