Monterrey vs Querétaro: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo a Rayados en Liga MX

Monterrey vs Querétaro Rayados recibe a Los Gallos Blancos en el estadio BBVA (Crónica Digital)

Monterrey y Queretaro juegan hoy en partido correspondiente a la jornada 9 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX en el Estadio BBVA. A continuación, te contamos todos los detalles del partido de este miércoles 4 de marzo: horario y dónde ver en vivo.

Rayados suma dos derrotas consecutivas, resultados que provocaron el despido de Domenec Torrent y la llegada de Nicolás Sánchez, que tiene el objetivo de cambiar el rumbo del equipo regiomontano en las últimas fechas de la presente temporada de la primera división el futbol mexicano.

Previa y pronóstico Monterrey vs Querétaro | Partido de la Jornada 9 del Clausura 2026 de la Liga MX

Monterrey suma una racha favorable frente a Querétaro con cinco partidos consecutivos sin derrota en casa ante este rival. En los últimos diez enfrentamientos entre ambos, los regiomontanos registran seis victorias, incluidas tres de manera consecutiva, lo que refuerza la tendencia histórica a su favor.

En la tabla general, el conjunto donde milita Sergio Canales ocupa el noveno lugar y necesita escalar posiciones para instalarse en zona de Liguilla en la recta final del torneo.

Los Gallos Blancos, en contraste, atraviesa dificultades. Suma seis puntos producto de una victoria y tres empates, y en sus cinco compromisos más recientes apenas tiene un triunfo.

El historial global entre ambos contempla 41 enfrentamientos desde el cambio de franquicia, con 23 triunfos para Monterrey, 10 empates y ocho victorias queretanas. Las estadísticas colocan a los locales como favoritos.

¿A qué hora juegan Monterrey vs. Querétaro hoy?

El partido Monterrey vs Querétaro, correspondiente a la Jornada 9 del Clausura 2026 de la Liga MX, se jugará este miércoles 4 de marzo a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

Transmisión en vivo: ¿En qué canal pasan el partido Monterrey vs. Querétaro?

El partido de hoy lo podrás ver a través de la plataforma ViX y gratis en Layvtime YouTube.

Alineaciones probables Monterrey vs. Querétaro

Monterrey podría iniciar con Luis Cárdenas en la portería; una línea defensiva integrada por Salcedo, Guzmán y Medina; en el mediocampo aparecerían Óliver Torres, Fimbres, Arteaga y Chávez; mientras que el frente ofensivo estaría conformado por Djurdjevic, Lucas Ocampos y Sergio Canales.

Querétaro, por su parte, se perfila con Allison bajo los tres postes; Diego Reyes, Abascia, Jaime Gómez y Venegas en la defensa; Adriano, Unjanque, Homenchenko y Julio en la zona media; y una dupla en ataque con Coronel y González.