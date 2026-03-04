Puebla vs Tigres: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la Liga MX

La actividad del Clausura 2026 continúa con un atractivo enfrentamiento entre Puebla y Tigres, un partido que puede marcar el rumbo de ambos equipos en la recta inicial del torneo.

El conjunto poblano buscará hacerse fuerte en casa y sumar puntos importantes ante uno de los planteles más competitivos del campeonato, mientras que los felinos intentarán mantenerse en los primeros puestos de la tabla general.

Fecha y horario

Día: Miércoles 4 de marzo de 2026

Miércoles 4 de marzo de 2026 Hora: 19:00 horas (tiempo del centro de México)

19:00 horas (tiempo del centro de México) Sede: Estadio Cuauhtémoc, Puebla

¿Dónde ver el partido en vivo?

El encuentro podrá seguirse en México a través de:

Televisión abierta: Azteca 7

Streaming: FOX One

Plataformas digitales: ViX Premium

Se recomienda verificar la programación local para confirmar la transmisión en cada ciudad.

Un duelo con puntos en juego

Puebla necesita sumar para escalar posiciones y meterse en la pelea por puestos de clasificación, mientras que Tigres llega con la obligación de confirmar su candidatura al título y no ceder terreno en la parte alta.

El choque promete intensidad y emociones en el Cuauhtémoc, con dos equipos que suelen protagonizar partidos disputados cuando se enfrentan en la Liga MX.