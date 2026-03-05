Carlos Ortiz firma la ronda más baja de su carrera con un 60 en LIV Golf Hong Kong

Mexicano brillante. Carlos Ortiz tuvo la ronda más lúcida de su carrera en la parada de LIV Golf en Hong Kong. (LIV Golf)

El mexicano Carlos Ortiz firmó la ronda más baja de su carrera profesional en el primer recorrido de LIV Golf Hong Kong con un 60 (-10) que lo elevó al primer sitio de la clasificación con renta de dos golpes sobre Deam Burmester.

El integrante del equipo Torque GC no solo firmó la ronda más baja personal, sino que también fue la tercera vez en la historia de LIV Golf que un jugador ha logrado un 60.

Las anteriores e históricas han sido de Bryson DeChambeau una de 58, Joaquín Niemann una de 59 y Sebastián Muñoz también un 59, los dos últimos son compañeros de Ortiz en el Torque.

“Fue una gran ronda”, dijo Carlos Ortiz. “Creo que le pegué muy cerca, como cuatro o cinco veces, simplemente la rematé. No es algo que pase a menudo, así que es genial no tener que sacar el putter. Estoy muy contento”.

En su ronda Ortiz embocó nueve birdies, un eagle en el hoyo 13 y un bogey en el hoyo 8 para un total de -10 golpes en el campo par 70 del Hong Kong Golf Club en Fanling.

En su último hoyo del día, el golpe de Ortiz desde 167 yardas se dirigía directamente a la bandera. A pesar de las pocas probabilidades de embocar, por un breve instante, un 59 fue una posibilidad. La bola terminó a menos de 60 centímetros, dejando a Ortiz con un birdie.

El mexicano estaba con -2 golpes en sus primeros nueve hoyos y venía de un bogey en el hoyo 8, par 4. Pero salvó el par con un magnífico up-and-down junto en el hoyo 9, y luego consiguió tres birdies consecutivos en los hoyos 10 al 12, incluyendo un chip-in en el 11. Después, hizo un eagle (hoyo 13, un par 5), tras dejar su segundo golpe a 1,5 metros.

Torque GC se pone de líder por equipos

“Obviamente, jugué muy bien al entrar”, dijo Ortiz, buscando su segunda victoria individual en LIV Golf. Impulsado por su 60, Torque también lidera el equipo con -21, dos golpes por delante de Smash GC.

Los otros puntos de Torque GC los aportaron el colombiano Sebastián Muñoz -5 que comparte el décimo sitio, el chileno Joaquín Niemann con -4 en el T16 y el mexicano Abraham Ancer con -2 en el T29.

El 62 (-8) de Burmester iguala el de la ronda anterior que jugó aquí, cuando la estrella de Southern Guards terminó segundo la temporada pasada, detrás del capitán del Fireballs GC, Sergio García.

García, por su parte, firmó un 63 (-7), ampliando su racha de hoyos sin bogeys en el Hong Kong Golf Club a 63. Está empatado en tercer lugar con el capitán del Smash GC, Talor Gooch, Younghan Song (Korean Golf Club) y Scott Vincent, quien firmó la ronda más baja de la historia para un jugador con Wild Card.

En total, 28 jugadores firmaron 67 o más en un campo Fanling que se vio vulnerable tras las condiciones blandas causadas por la lluvia antes de la primera ronda.