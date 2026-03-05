Correa y Canales encienden el Clásico Regio que domina la Jornada 10

JORNADA 10 Donde empieza la emoción.

El Clásico Regio, que se disputará este sábado 7 de marzo a las 21:00 h (CDMX), concentra toda la atención de la Jornada 10 del Clausura 2026. El encuentro enfrentará a los Tigres UANL, liderados por el campeón del mundo Ángel Correa, y a los Rayados del Monterrey, donde destaca el mediocampista español Sergio Canales.

El duelo llega con ambiente electrizado. Los Rayados, ahora dirigidos por el argentino Nicolás Sánchez, vienen de golear 4-0 al Querétaro, un resultado que revitalizó al equipo en su regreso al banquillo tras la salida del español Domènec Torrent. En ese triunfo brillaron Luca Orellano con un doblete y Canales, quien ya suma tres goles en el torneo.

TIGRES BUSCA REACCIONAR TRAS UN TROPIEZO

Los Tigres, hoy bajo la dirección del argentino Guido Pizarro, llegan dolidos luego de caer 3-1 ante Puebla. Para mantenerse en zona de clasificación necesitan la mejor versión de Ángel Correa, quien también registra tres anotaciones en el certamen.

El encuentro, como es costumbre, podría influir directamente en la tabla general: Rayados marcha séptimo y Tigres octavo, ambos separados por un margen mínimo.

CRUZ AZUL QUIERE PROLONGAR SU LIDERATO

Además del Clásico Regio, la jornada sabatina incluye el duelo en el que Cruz Azul, actual líder del Clausura 2026, parte como favorito ante Atlético de San Luis. Este cotejo se disputará el sábado a las 17:00 h.

En paralelo, el Clásico Tapatío encenderá Guadalajara cuando Atlas reciba a Chivas el sábado a las 19:05 h, choque crucial para la pelea por los primeros puestos de la competencia.

PACHUCA, AMÉRICA Y OTROS DUELOS DESTACADOS

El Pachuca del venezolano Salomón Rondón enfrentará al Puebla este sábado a las 19:00 h, mientras que el América intentará romper su mala racha visitando a Querétaro a las 17:00 h, también el sábado.

La actividad comienza el viernes 6 de marzo con dos juegos:

Mazatlán vs León – 19:00 h

Necaxa vs Pumas UNAM – 21:00 h

TOLUCA, ÚNICO INVICTO, Y TIJUANA CIERRAN LA JORNADA

El campeón Toluca, único invicto del torneo, recibirá a Juárez FC el domingo 8 de marzo a las 17:00 h, en busca de reafirmar su condición de candidato al título.

Más tarde, el Tijuana del uruguayo Sebastián “Loco” Abreu cerrará la fecha al enfrentar a Santos Laguna, último de la tabla, el domingo a las 21:06 h.

Calendario completo – Jornada 10 (Horario CDMX)

Viernes 6 de marzo

19:00 h — Mazatlán vs León

21:00 h — Necaxa vs Pumas UNAM

Sábado 7 de marzo

17:00 h — Cruz Azul vs Atlético San Luis

17:00 h — Querétaro vs América

19:00 h — Pachuca vs Puebla

19:05 h — Atlas vs Guadalajara

21:00 h — Tigres UANL vs Monterrey (Clásico Regio)

Domingo 8 de marzo