Pumas vs Tigres Femenil: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la Liga Femenil BBVA

Pumas vs. Tigres femenil. El encuentro llega en la Jornada 10 de la Liga Femenil BBVA. (Wikimedia Commons y Crónica Digital)

La actividad de la Liga MX Femenil continúa este viernes 2 de octubre con un enfrentamiento entre dos de los equipos que buscan mantenerse entre los protagonistas del Apertura 2026, cuando Pumas reciba a Tigres Femenil en la cancha del Estadio Olímpico Universitario.

¿Cómo llegan Pumas y Tigres femenil al encuentro?

El conjunto de la UNAM afrontará una prueba importante en sus aspiraciones por mantenerse en puestos de clasificación a la Liguilla, mientras que las Amazonas buscarán sumar tres puntos fuera de casa para continuar peleando en la parte alta del campeonato.

Pumas llega al encuentro después de sumar cuatro de sus últimos seis puntos disponibles y ubicado en la cuarta posición de su grupo con 13 unidades. Con la fase regular entrando en su recta final, las universitarias necesitan mantener el ritmo para afianzarse entre los equipos con boleto a la siguiente ronda.

Sin embargo, enfrente tendrán a un rival que recientemente les ha complicado el panorama. Tigres ganó los últimos dos enfrentamientos de Liga MX Femenil contra Pumas, con marcadores de 5-1 en el Apertura 2025 y 2-0 durante el Clausura 2026.

¿Cuándo y a qué hora es Pumas vs Tigres Femenil?

El partido entre Pumas y Tigres Femenil correspondiente a la Jornada 10 del Apertura 2026 se disputará este viernes 2 de octubre en el Estadio Olímpico Universitario.

El silbatazo inicial está programado para las 19:00 horas, tiempo del centro de México, por lo que las universitarias buscarán aprovechar la localía para conseguir un resultado importante ante uno de los clubes más destacados en la historia de la Liga MX Femenil.

Partido: Pumas vs Tigres Femenil

Pumas vs Tigres Femenil Fecha: viernes 2 de octubre de 2026

viernes 2 de octubre de 2026 Hora: 19:00 horas, tiempo del centro de México

19:00 horas, tiempo del centro de México Estadio: Olímpico Universitario

Olímpico Universitario Jornada: 10 del Apertura 2026

¿Dónde ver EN VIVO Pumas vs Tigres Femenil?

El partido Pumas vs Tigres Femenil podrá verse en vivo por Canal 9 en televisión abierta, mientras que en plataformas digitales estará disponible a través de ViX y el canal oficial de YouTube de la Liga Femenil BBVA, antes Liga MX Femenil.

De esta manera, los aficionados podrán seguir gratuitamente el encuentro mediante Canal 9 y YouTube, además de contar con la alternativa de ViX para ver el compromiso vía streaming.

Televisión: Canal 9

Canal 9 Streaming: ViX

ViX Gratis por internet: YouTube de Liga MX Femenil

YouTube de Liga MX Femenil Hora de transmisión: 19:00 horas

Pumas intentará hacer valer la localía para mantenerse dentro de los puestos de clasificación, mientras que Tigres buscará prolongar su buen historial reciente frente a las universitarias en un duelo que promete ser uno de los principales atractivos de la jornada.