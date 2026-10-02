Lauren Olivares recupera posiciones en el Epson Tour Championship

Mexicana en ascenso. Lauren Olivares será jugadora del LPGA Tour en 2027. (Lillie Yazdi/Lillie Yazdi/Augusta National)

Lauren Olivares recuperó posiciones luego de una segunda ronda de 68 golpes en el torneo Epson Tour Championship, último de la temporada de ascenso al LPGA Tour que se juega en Indian Wells.

Luego de 36 hoyos recorridos la mexicana comparte el sitio 24 con un total de 140 impactos (-2), algo lejos de la tailandesa Cholcheva Wongras que con recorridos de 63 y 69 lidera el torneo con 132 8-10).

Olivares de 22 años, quien ya tiene asegurada su tarjeta LPGA Tour para el 2027, tuvo un inicio discreto el jueves cuando entregó tarjeta de 72 golpes, pero este viernes con una de 68 impactos recuperó posiciones para meterse en el Top 25.

Su connacional María Fassi que había firmado 70 golpes en la primera ronda y estaba mejor posicionada que Olivares, firmó un 73 en viernes, eso la llevó a descender y compartir el sitio 40 de la clasificación general con un total de un golpe sobre par.

En este evento de final de temporada del Epson Tour solo participan las 70 mejores de la gira y podrán hacerlo todo el fin de semana, ya que no hay corte.