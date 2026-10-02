Monterrey vs América Femenil: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la Liga MX Femenil

Monterrey vs América Femenil Lucía García se perfila como titular con Rayadas hoy (Crónica digital y foto de Lucía García de Mexsport)

Club de Futbol Monterrey Femenil y Club América protagonizan el partido más interesante de la jornadas 10 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX Femenil. A continuación, te contamos el el horario y dónde puedes ver en vivo el juego que se disputará en el estadio BBVA, casa de Rayadas.

Las dirigidas por Amandine Miquel llegan con ocho victorias y cinco triunfos consecutivos, mientras que las Águilas recuperaron el paso ganador en su último compromiso.

Previa y pronóstico Monterrey vs América Femenil: partido de la jornada 10 de la Liga MX Femenil

Rayadas ocupan el segundo puesto de la Tabla General con 24 puntos, mientras que las Águilas encabezan la clasificación general con 25 unidades.

El conjunto regiomontano llega después de conseguir su octava victoria del Apertura 2026 y la quinta de manera consecutiva. Ese resultado mantiene al Monterrey en la cima del Grupo A, con una ventaja de dos puntos sobre Tigres.

Club América Femenil también llega con ocho triunfos en el torneo. Las azulcremas retomaron la senda de la victoria tras golear 5-0 al León, resultado en el que Geyse Ferreira tuvo una actuación destacada con tres anotaciones. Con 25 puntos, el equipo capitalino se mantiene en el primer lugar del Grupo B, siete unidades por encima de Chivas.

El historial reciente en el Estadio BBVA también favorece a las locales. Monterrey ha ganado ocho de los 12 encuentros que ha disputado ante Las Águilas en su estadio y consiguió marcar al menos una vez en cada uno de esos compromisos.

Lucía García encabeza la cuota goleadora de las Rayadas en el Apertura 2026 con siete tantos.

¿A qué hora juegan Monterrey vs América Femenil hoy?

El partido está programado para comenzar a las 21:10 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio BBVA, casa de las Rayadas.

Transmisión en vivo: ¿En qué canal pasan el partido Monterrey vs América Femenil?

El partido entre Monterrey y América Femenil podrá seguirse en vivo por Canal 9. También habrá opciones de streaming para quienes prefieran ver el encuentro por internet.

La transmisión estará disponible a través de ViX, con acceso gratuito, además del canal de Liga BBVA Femenil en YouTube.

Alineaciones probables Monterrey vs América Femenil

Monterrey podría iniciar el partido con Alejandría Godínez, Daniela Monroy, Daiane Medeiros, Carol Cázares, Alexandra Godínez, Sofía Martínez, Diana García, Fátima Servín, Jermaine Seoposenwe, Lucía García y Aerial Chavarín.

Por América Femenil, la alineación probable estaría integrada por Celeste Espino; Isa Haas, Karina Rodríguez, Kim Rodríguez y Jana Gutiérrez; Gabriela García, Irene Guerrero y Xcaret Pineda; Geyse Ferreira, Scarlett Camberos y Priscila da Silva.