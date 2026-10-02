Natalia Silva vs Wang Cong: cartelera, horario, cómo y donde ver en vivo la UFC 332

Natalia Silva vs Wang Cong UFC 332. Las peleadoras buscarán ganarse el oro en la división de peso mosca por el título mundial que Valentina Shevchenko dejó vacante. (@ufc/X)

Luego de que la ex campeona de la división de peso mosca, Valentina Shevchenko, dejara vacante su cinturón de campeona debido a lesiones en los ligamentos del hombro y en la espalda, ahora la primer lugar del ranking, Natalia Silva y la octava, Wang Cong, se medirán para ver quién puede ser la digna reina dentro de la división desde el Delta Center en Salt Lake City, Utah.

Cartelera de Natalia Silva vs. Wang Cong en UFC 332

Cartelera principal

Natalia Silva (1) vs. Wang Cong (8) - Peso Mosca Femenino (Título Vacante)

- Peso Mosca Femenino (Título Vacante) Deiveson Figueiredo (9) vs. Payton Talbott (12) - Peso Gallo

- Peso Gallo King Green vs. Esteban Ribovics - Peso Ligero

- Peso Ligero Roberto Soldić vs. Khaos Williams - Peso Wélter

- Peso Wélter Ateba Gautier vs. Roman Kopylov - Peso Mediano

Cartelera Preliminar

Imanol Rodríguez vs. Alden Coria - Peso Mosca

- Peso Mosca Damian Pinas vs. Andrey Pulyaev - Peso Mediano

- Peso Mediano Marcus McGhee vs. Anthony Romero - Peso Pluma

- Peso Pluma Anthony Wint vs. Lucas Armand - Peso Pesado

Primeras Preliminares

Johnny Walker vs. Mick Parkin - Peso Pesado

- Peso Pesado Rafael dos Anjos vs. Alexander Hernandez - Peso Ligero

- Peso Ligero Marvin Vettori vs. Ismail Naurdiev - Peso Mediano

- Peso Mediano Jacobe Smith vs. Bruce Whitehead - Peso Wélter

- Peso Wélter Court McGee vs. Eric Nolan - Peso Wélter

Horario y dónde ver Natalia Silva vs. Wang Cong en UFC 332

La cartelera completa comenzará desde las 14:00 horas, tiempo de México, pero las peleas principales o estelares, darán inicio hasta las 18:00 horas:

Peleas principales: 18:00 horas. Tiempo de México.

18:00 horas. Tiempo de México. Peleas preliminares: 16:00 horas. Tiempo de México.

16:00 horas. Tiempo de México. Primeras preliminares: 14:00 horas. Tiempo de México.

La pelea podrá verse por medio de plataformas de streaming:

Paramount+: plataforma de streaming.

plataforma de streaming. UFC Fight Pass: plataforma de streaming y propia de la UFC.

plataforma de streaming y propia de la UFC. Prime Video: plataforma de streaming que funciona como extensión para ver el evento mediante la suscripción de Paramount+.

¿Cómo llegan las contendientes Natalia Silva y Wang Cong al UFC 332?

Ambas peleadoras están frente a su primera oportunidad titular a cinco rounds dentro de UFC, luego de un gran récord reciente por parte de las gladiadoras, quienes llegan con buen paso en los últimos años dentro de UFC.

Silva ha salido victoriosa en todos sus combates dentro de UFC, ocho en total, mientras que la “Joker” china ha logrado una marca perfecta entre 2025 y 2026 en cuatro combates victoriosos, recolectando una sola derrota, la cual le llegó en el UFC Fight Night el 23 de noviembre de 2024.

La brasileña de 29 años cuenta con una trayectoria que ha ido de menos a más, debutando con tan solo 18 años, probando la derrota en tres de sus primeras cuatro peleas. Ahora, con un récord de 20 victorias, 5 derrotas y un empate, buscará extender su racha actual de 14 victorias al hilo.

Wang Cong, por otro lado, ha sido campeona mundial y regional de Sanda, boxeo chino. Además, en 2015 derrotó a la excampeona máxima de la división mosca, Valentina Shevchenko, en kickboxing, disciplina que dejó para integrarse de lleno a la MMA en 2022.